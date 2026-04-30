Socialsekreterare med inriktning arbetsmarknad
2026-04-30
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ger Mölndals invånare stöd, trygghet och nya möjligheter. Förvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, flyktingmottagande och arbetsmarknadsinsatser.
Vår ambition är att varje invånare i Mölndal ska känna sig sedd och trygg, och kunna lita på att hens rättigheter tillvaratas. Genom samarbete, mod och ett lyhört bemötande vill vi bidra till att Mölndalsbor kan leva ett självständigt liv och få möjlighet att bygga sin framtid.
Tillsammans med andra aktörer verkar vi för ett hållbart samhälle med stort fokus på tidigt och förebyggande arbete. Vi vill vara en socialtjänst som finns där Mölndalsborna finns.
Enheten Planering och uppföljning är central i vår arbetsmarknadsprocess och samarbetar nära Enheten för ekonomiskt bistånd och AME-enheten. Här arbetar 15 engagerade socialsekreterareoch nu söker vi nya kollegor. Hos oss får du möjlighet att påverka ditt arbete, vara delaktig i utvecklingen och få stöd av enhetschef och en kunnig arbetsgrupp.
Vi värdesätter samarbete, prestigelöshet och kollegialt stöd. För att du ska få en bra start erbjuder vi både en genomarbetad introduktion och extern handledning.
Arbetsuppgifter
Vi har lämnat det traditionella arbetssättet inom ekonomiskt bistånd och satsar på en mer framåtsyftande och individanpassad modell. Ditt huvudsakliga uppdrag blir att stötta människor på vägen mot egen försörjning. Genom en nära dialog kartlägger ni tillsammans personens styrkor och utvecklingsområden, och skapar en individuell arbetsmarknadsplan som följs upp löpande. Vi arbetar med myndighetsutövning och kommer fatta beslut om aktivitetskravet.
Vi strävar efter effektiva, tydliga och lättillgängliga processer där individen smidigt lotsas fram mot självförsörjning. Idag är stora delar av ansökningsprocessen digitaliserad, men vi fortsätter att utveckla våra arbetssätt och digitala verktyg för att göra dem ännu mer användarvänliga och ändamålsenliga. Vår arbetsmarknadsprocess följs upp och utvärderas kontinuerligt för att säkerställa bästa möjliga resultat.
I din roll kommer du att ha många kontaktytor, både internt och externt. Enheten för planering och uppföljning samordnar uppdrag och samarbetar i första hand med vår interna arbetsmarknadsenhet, som erbjuder arbetsträning, jobbtorg, praktik och språkträning. Vi samverkar även med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, sjukvården samt individ- och familjeomsorgen. Utöver detta har vi tillgång till en konsultläkare och arbetar aktivt med sjukskrivna för att underlätta deras återgång till arbetslivet eller vägleda dem till rätt form av försörjning.
Hos oss får du möjlighet att göra en verklig skillnad i människors liv samtidigt som du blir en del av ett engagerat och nytänkande team.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och har några års erfarenhet av myndighetsutövning. Kanske har du arbetat som socialsekreterare med ekonomiskt bistånd, på arbetsförmedlingen eller med handläggning av sjukersättning på Försäkringskassan. Oavsett bakgrund ser vi att du har en god förståelse för arbetsmarknadsfrågor och ett genuint engagemang för att stötta människor mot självförsörjning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Eftersom vi har digitaliserat stora delar av vår ansökningsprocess och fortsätter att utveckla nya digitala lösningar, ser vi gärna att du har en hög digital kompetens och är bekväm med att arbeta i digitala system.
För att lyckas i rollen behöver du vara lösningsorienterad och ha förmågan att se och lyfta fram människors resurser. Du kan självständigt driva ärenden framåt, planera ditt arbete och ta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag. Samtidigt är du en lagspelare som trivs med att samarbeta och bygga relationer, både internt och externt.
Då både kommunikation och dokumentation är en naturlig del av ditt arbete, är det viktigt att du har en god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift.
Vi söker dig som har förmågan att överblicka ditt ansvarsområde och se helheten i verksamheten. Du skapar och upprätthåller goda relationer och nätverk med viktiga aktörer i din yrkesroll. Om du vill vara en del av ett engagerat team där du får möjlighet att göra verklig skillnad då ser vi fram emot att höra från dig!
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringstiden.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322670".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363)
Södra Ågatan 4 A-B (visa karta
)
431 82 MÖLNDAL Arbetsplats
Mölndals stad, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Carina Eklund carina.eklund@molndal.se 031-315 11 48
9884076