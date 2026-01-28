Socialsekreterare med hjärta för barn
2026-01-28
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Socialförvaltningen ger stöd till Botkyrkaborna och ansvarar för myndighetsutövning, i första hand enligt socialtjänstlagen. Stödet är både för individ och närstående. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barn, unga och vuxna i behov av stöd enligt sociallagstiftningen. Vi är ungefär 500 medarbetare som med styrkebaserade arbetssätt ger stöd till Botkyrkaborna på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.
Läs mer om socialförvaltningen här: https://www.botkyrka.se/dinbastaarbetsplats
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vill du vara med och forma morgondagens socialtjänst och skapa framtidens Botkyrka? Vi söker nu en socialsekreterare till enheten Utredning barn och unga 2.
Här arbetar vi med engagemang, prestigelöshet och hög rättssäkerhet för att ge barn och familjer det stöd de behöver.
Enheten befinner sig i ett utvecklingsskede. Vi har gått från att vara specialiserade enheter, med fokus på våldsutsatta barn, till att arbeta brett som generalistenheter för barn och unga. Vårt mål är att skapa kontinuitet och långsiktiga relationer så att familjer möter färre byten av socialsekreterare. Vi vill att alla barn och ungdomar ska få växa upp under goda förhållanden, alltid med barnet i fokus.
Som socialsekreterare hos oss utreder du barns behov av skydd och stöd. Du planerar insatser tillsammans med barnet och vårdnadshavarna, följer upp besluten och samverkar nära andra yrkesgrupper. Arbetet sker i enlighet med gällande lagstiftning, riktlinjer och rutiner, med fokus på rättssäkerhet och kvalitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- utreda barns behov av skydd och stöd enligt socialtjänstlagen
- planera och följa upp beslutade insatser tillsammans med barn och föräldrar
- samarbeta med kollegor, andra enheter inom socialförvaltningen och externa aktörer som polis, skola och vård
- dokumentera och fatta beslut enligt gällande delegationsordning
- bidra till utveckling av arbetsmetoder och rutiner inom enheten.
Rollen passar dig som vill göra skillnad i barns liv och samtidigt bidra till att utveckla en socialtjänst med mod, professionalism och medborgarfokus.
Vi erbjuder dig
Du blir en del av en engagerad enhet med två team, vardera ledda av en förste socialsekreterare. På enheten finns även administrativt stöd och kommunens barnahussamordnare. Du får löpande arbetsledning av förste socialsekreterare samt en verksamhetsnära enhetschef, handledning och nära samarbete i teamet. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll, arbeta i en trygg och rättssäker miljö och bidra till att skapa en socialtjänst där varje barn och familj får rätt stöd i rätt tid.
Vi erbjuder en modern och digital arbetsmiljö med årsarbetstid, möjlighet till distansarbete, friskvårdsbidrag och olika former av kompetensutveckling. Botkyrka kommun är en arbetsplats med starkt samhällsengagemang och fokus på medborgarna. Här möts du av kollegor som vill göra skillnad och en ledning som satsar på sina medarbetare.
Vi värdesätter balans mellan arbete och fritid, tillit i vardagen och ett inkluderande klimat där idéer och utveckling uppmuntras.
"Vi har bra kollegor, hjälpsamma och kompetenta. Ledningen visar tillit och satsar på utveckling."https://www.botkyrka.se/dinbastaarbetsplats
Du som söker till oss
Du har en socionomexamen och dokumenterad erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänstens område.
Det är meriterande om du har:
- Utbildning och erfarenhet av att arbeta enligt BBIC och Signs of Safety.
- Erfarenhet av att utreda barn och unga eller arbeta med våldsutsatta.
- Erfarenhet av samverkan mellan olika myndigheter och aktörer.
- Erfarenhet av att uttrycka dig tydligt och professionellt på svenska i både tal och skrift.
- Erfarenhet av att dokumentera sakligt och koncist.
- Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
I rollen som socialsekreterare använder du din trygghet och professionalitet i mötet med barn, ungdomar och deras familjer. Du har ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt som skapar tillit och gör det möjligt att bygga hållbara relationer, även i känsliga och komplexa situationer. Din förmåga att möta varje individ med lyhördhet och respekt bidrar till en trygg och rättssäker handläggning.
Du arbetar ansvarsfullt och strukturerat när du planerar, genomför och följer upp utredningar och insatser. Samtidigt är du flexibel och kan snabbt anpassa dig när förutsättningarna förändras. Du trivs i nära samarbete med kollegor, chefer och externa aktörer, där din samarbetsförmåga och tydliga kommunikation skapar goda förutsättningar för gemensamma lösningar. Genom ditt engagemang och din beslutsförmåga bidrar du till att barn och familjer i Botkyrka får det stöd och den hjälp de behöver, i rätt tid och på rätt sätt.
För tjänster på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll Ersättning
Månadslön Så ansöker du
