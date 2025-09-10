Socialsekreterare med hjärta för barn
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Socialförvaltningen ger stöd till Botkyrkaborna och ansvarar för myndighetsutövning, i första hand enligt socialtjänstlagen. Stödet är både för individ och närstående. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barn, unga och vuxna i behov av stöd enligt sociallagstiftningen. Vi är ungefär 500 medarbetare som med styrkebaserade arbetssätt ger stöd till Botkyrkaborna på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Är kanske just du vår nya kollega? Just nu finns det en unik chans att prova på detta spännande arbete då vi söker en medarbetare till socialförvaltningen
Vi har bestämt oss! Vi vill bli Din bästa arbetsplats - Kom till oss!
För att bli Din bästa arbetsplats så satsar vi på arbetsmiljön för alla! För oss innebär det att både medarbetare och chefer ska ha bra förutsättningar för att kunna utföra sitt dagliga arbete på ett rättssäkert och tryggt sätt, vilket även medför att våra medborgare får möta en kompetent och modig socialtjänst.
Vill du vara med och forma morgondagens socialtjänst och skapa framtidens Botkyrka? Vill du arbeta med barn och deras familjer på en enhet med mycket hjärta, prestigelöshet och hög rättssäkerhet? I så fall är du varmt välkommen till oss på Utredning barn och unga 2 och bli en del av vårt team.
Vi är inne ett utvecklingsskede. Vi har gått från att ha varit specialistenheter, varav vår specialisering vart våldsutsatta barn, till att vi nu vara generalistenheter som arbetar med barn och unga där vi värnar om kontinuitet och relationer för våra familjer så att vi får så få avbrott och byten av socialsekreterare som möjligt. Vi arbetar för att alla barn och ungdomar ska leva under goda uppväxtförhållanden och utvecklas gynnsamt. Vi vill erbjuda den bästa möjliga socialtjänsten inom givna ramar och arbetar ständigt med barnet i fokus.
Verksamheten består av två enheter för myndighetsutövning med varsin enhetschef. Varje enhet är uppdelade i två mindre team med 7 socialsekreterare som leds av en förste socialsekreterare. Enheterna har ett dagligt administrativt stöd och just nu håller utökar vi stödet genom införandet av nya tjänster avseende ett aktivt handläggarstöd. Vi har också ett nära samarbete med de utförare/behandlare som tillhör verksamheten och på vår enhet arbetar även kommunens Barnahussamordnare. Du har i ditt arbete kontinuerligt stöd både av din förste socialsekreterare och dina kollegor, genom regelbundna gruppmöten, enskilda ärendedragningar samt extern handledning. Hos oss får du också en verksamhetsnära enhetschef.
Arbetsuppgifter
Varje dag går vi till jobbet för att barn och familjer i Botkyrka kommun ska få stöd och hjälp, idag, imorgon och i framtiden!
Som socialsekreterare hos oss utreder du barns behov av skydd och stöd. Tillsammans med barnet och föräldrarna planerar du insatser som du sedan följer upp. I vardagsarbetet utgår du från kunskap, beprövad erfarenhet samt barnets och föräldrarnas situation i kombination med önskemål. Du tar även hänsyn till aktuell lagstiftning, riktlinjer och rutiner samt fattar beslut enligt gällande delegationsordning. En viktig del i arbetet är samarbete för att tillgodose en familjs behov. Vi teamar mycket med våra kollegor från andra enheter på socialförvaltningen men också mellan olika myndigheter, till exempel polisen, skolor samt andra aktörer.
Förutom ett stimulerande och viktigt arbete erbjuder vi dig olika former av kompetensutveckling, årsarbetstid, friskvårdsbidrag, möjlighet till distansarbete.
Vi erbjuder dig
När vi frågar våra medarbetare varför de arbetar på Utredning barn och unga 2 så svarar de bland annat:
- Botkyrka har ett medborgarfokus. Låter inte resurserna styra behovet, utan man anpassar resurserna så det möter individens behov.
- Bra kollegor. Hjälpsamma och kompetenta.
- Frihet under ansvar. Inte så kontrollerande ledning, utan finns tillit till medarbetarna.
- Vi har en ledning som satsar på personalen och som anser att kompetensutveckling är viktigt.https://www.botkyrka.se/dinbastaarbetsplats
Du som söker till ossPubliceringsdatum2025-09-10Kvalifikationer
Vi söker dig som har
- Socionomexamen.
- Har dokumenterad erfarenhet av myndighetsutövning.
Det är meriterande om:
- Du är utbildad inom och har erfarenhet av att jobba enligt BBIC och Signs of Safety.
- Du har arbetat med att utreda barn och unga samt erfarenhet av att möta våldsutsatta.
Vi arbetar i en politiskt styrd organisation och det är viktigt att du förstår vad det innebär och hur det påverkar din vardagliga arbetssituation. Att du dokumenterar sakligt och korrekt är en förutsättning men vi vill också att du har förmågan att dokumentera på ett koncist och kärnfullt sätt. För tjänsten krävs att du skriver och talar svenska obehindrat. För oss är det viktigt att du är ansvarsfull och bemöter andra med respekt. Du är också bra på att kommunicera, samarbeta och genomföra fattade beslut. Struktur i arbetet är något vi värdesätter samtidigt som du har förmågan att vara flexibel.
Är du en person andra känner tillit till samtidigt som du är öppen och nytänkande tycker vi att du ska söka till oss! Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet. Erfarenhet krävs.
För tjänster på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll
