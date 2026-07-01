Socialsekreterare med fokus på stöd och förändring till ekonomiskt bistånd
Nynäshamns kommun / Socialsekreterarjobb / Nynäshamn Visa alla socialsekreterarjobb i Nynäshamn
2026-07-01
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Vill du arbeta i en mindre arbetsgrupp med nära samarbete, engagemang och fokus på utveckling och stöd?
Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad för människor samtidigt som du utvecklas tillsammans med erfarna och stöttande kollegor. Nu söker vi en socialsekreterare till ekonomiskt bistånd i Nynäshamn.
Som socialsekreterare arbetar du nära människor i förändring och stöttar dem på vägen mot egen försörjning. Tillsammans arbetar vi för ett tryggt, hållbart och inkluderande Nynäshamn där varje individ ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.
Hos oss möts du av ett öppet arbetsklimat med nära samarbete, stort ansvarstagande och ett starkt fokus på individens bästa. Vi är en mindre arbetsgrupp där gemenskap, delaktighet och yrkesstolthet präglar vardagen. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd har du en central roll i att stödja och vägleda personer mot självförsörjning. Arbetet är varierat och innebär både myndighetsutövning och förändringsarbete. Du möter människor i olika livssituationer och arbetar tillsammans med dem för att skapa hållbara vägar mot egen försörjning.
Du kommer bland annat att:
utreda, bedöma och fatta beslut om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen
tillsammans med klienten upprätta och följa upp individuella handlingsplaner
samverka med interna och externa aktörer, exempelvis Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården
arbeta motiverande och förändringsinriktat med fokus på långsiktig självständighet
använda strukturerade arbetssätt och metoder, såsom MI (motiverande samtal) och Instrument X.
Om arbetsplatsen
Sedan den 1 januari 2025 är ekonomiskt bistånd och vuxen samlade i en gemensam enhet inom avdelningen för behovsbedömt stöd. Arbetsgruppen för ekonomiskt bistånd består av tio socialsekreterare, en gruppchef och en enhetschef.
Vi är en mindre arbetsgrupp där det är nära till både chef och kollegor. Här hjälper vi varandra, delar kunskap och tror på ett öppet klimat där det är självklart att fråga om hjälp och bidra till varandras utveckling. Vi vet att ett gott samarbete skapar bättre förutsättningar, både för medarbetare och för dem vi möter.
Du får en strukturerad introduktion med mentor, regelbunden handledning och kontinuerligt stöd från både chef och kollegor. Vi erbjuder också goda möjligheter till kompetensutveckling genom utbildningar och erfarenhetsutbyte.
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen har du:
socionomexamen eller annan relevant akademisk examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig
erfarenhet av myndighetsutövning inom socialt arbete
erfarenhet av arbete med personer i komplexa livssituationer
erfarenhet av arbete med samverkande aktörer, exempelvis Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller vården
erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd
goda kunskaper om socialtjänstlagen och socialförsäkringssystemet
goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av LifeCare
utbildning i MI
B-körkort.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, har ett gott bemötande och trivs med att samarbeta. Du arbetar strukturerat, fattar välgrundade beslut och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du ser möjligheter i förändring och vill bidra till både verksamhetens och individens utveckling.
Det här erbjuder vi dig
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du kombinerar myndighetsutövning med aktivt förändringsarbete. Du blir en del av en arbetsgrupp där det är nära till både chef och kollegor och där din kompetens tas tillvara. Här finns utrymme att påverka, utvecklas och göra verklig skillnad. Vi strävar efter en ärendemängd på cirka 35 ärenden per handläggare och erbjuder extern handledning som stöd i ditt dagliga arbete.
Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team – vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
Vi erbjuder fri tillgång till gym. Du får även friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
Du har möjlighet till semester- och pensionsväxling.
Vi har en aktiv personalförening där du kan hyra stugor i fjällen och i skärgården. Du kan också delta i olika aktiviteter som till exempel padel, kajak och ridning.
Här har vi flextid och kortare arbetstid under sommaren. Det finns också möjlighet till distansarbete.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande. Tjänsten kräver utdrag ur belastningsregistret.
Om du är redo att ta klivet och bli en del av vårt fantastiska team, tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig, kanske blir du vår nya kollega inom ekonomiskt bistånd.
Välkommen med din ansökan till Nynäshamn Kommun - tillsammans gör vi skillnad!
Information om tjänsten
Tillträde: enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: SON/2026/0253/023 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nynäshamns Kommun
(org.nr 212000-0233), https://nynashamn.se/
149 81 NYNÄSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nynäshamns Kommun Kontakt
Enhetschef Mottagning
Van Farid Matti van.faridmatti@nynashamn.se +46852068088 Jobbnummer
9986375