Socialsekreterare med fokus på omställning till Medborgarkontoret i Järva
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2026-06-09
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vill du vara med och göra skillnad på riktigt, precis där behoven finns? Häng med på vår satsning i Järva, där vi tillsammans skapar framtidens socialtjänst!
Vi söker nu efter fler kollegor till vårt nya team av socialsekreterare på Medborgarkontoren i Järva. Tillsammans med övriga kollegor kommer du att vara med att forma och driva vår utlokaliserade verksamhet med fokus på omställningen till en mer tillgänglig socialtjänst. En del av omställningen är att ha en tydlig ingång med drop-in, rådgivning och att lotsa medborgare till rätt insats. Du kommer organisatoriskt att tillhöra Medborgarservice i Husby, men arbeta på samtliga tre medborgarkontor i Järva. Detta då vi utvecklar arbetet men en tydlig ingång och planerar att starta upp arbetssättet även i Tensta och Rinkeby.
Här jobbar vi nära medborgarna, utan krångliga omvägar. Är du en person som trivs med att arbeta relationsskapande, serviceinriktat och med en god förmåga att kunna fånga upp behov? Vill du vara socialtjänstens ansikte utåt i Järva? Då är det dig vi letar efter!
Vi erbjuder
Introduktionsprogram och goda möjligheter till kompetensutveckling.
En arbetsplats med en tydlig målbild, att invånaren ska mötas via en samlad och tillgänglig ingång.
Ett teambaserat arbetssätt, engagerade kollegor och nära ledarskap.
Möjlighet att påverka och utveckla verksamhetens arbetssätt och flöden
Förmåner som semesterväxling och friskvårdsbidrag.
Läs gärna mer om Stockholms stads förmåner här.
Din roll
Som socialsekreterare med generalistuppdrag i Järva kommer du att arbeta i ett team som möter invånare med varierande behov - från rådgivning, lotsning och tidiga insatser till samordning och behovsorientering. Detta är en relativt ny tjänst, vilket innebär att du får möjlighet att vara med och påverka innehållet och utvecklingen av uppdraget tillsammans med dina kollegor i omställningsarbetet utifrån den nya socialtjänstlagen.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta:
Ta emot och skapa kontakt med individer och familjer via vår ingång i Husby, samt vara med och starta upp samt utveckla arbetet på medborgarkontoren i Rinkeby och i Tensta. Detta innebär att du kommer arbeta på plats på de olika medborgarkontoren.
Göra tillhörighetsbedömningar och första behovskartläggningar för att lotsa vidare till rätt stöd eller insats inom socialtjänstens verksamheter.
Arbeta teambaserat tillsammans med kollegor med olika kompetenser (vuxen, barn & ungdom, beroende, missbruk, våld i nära relation).
Informera om och vägleda till insatser utan behovsprövning, exempelvis anhörigstöd, stöd via Relationsvåldscentrum och föräldrarådgivning.
Identifiera ärenden som behöver överföras till socialtjänstens andra linje för mer omfattande insatser.
Samverka med externa aktörer såsom polis, vård, skola, civilsamhälle och arbetsmarknadsaktörer.
Bidra till utvecklingen av arbetssätt, digital tillgänglighet och ett effektivt flöde mellan första och andra linjens socialtjänst.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Socionomexamen.
Aktuell erfarenhet samt kunskap av arbete inom socialtjänst, myndighetsutövning och gärna erfarenhet och kunskap inom förebyggande och tidiga stödinsatser.
Har utbildning i och erfarenhet av att arbeta med metoden Motiverande samtal (MI).
Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom Stockholms stad.
Vi söker dig som är nyfiken, flexibel och engagerad, och som vill vara med och utveckla nya arbetssätt inom socialtjänsten. Du är uthållig och har förmåga att arbeta både självständigt och i team, där du bidrar med din goda samarbetsförmåga och vilja att nå gemensamma mål. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och är serviceinriktad i ditt bemötande, både gentemot kollegor och invånare. I ett ibland utmanande arbete har du förmågan att strukturera, prioritera och behålla fokus, samtidigt som du visar engagemang och en genuin vilja att göra skillnad för dem vi är till för.
Anställning sker utifrån att erforderliga beslut fattas.
Vid anställning krävs ett utdrag från belastningsregistret.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.
Här kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Box 4066 (visa karta
)
163 64 SPÅNGA Arbetsplats
Järva stadsdelsförvaltning, Enheten för medborgarservice Husby Kontakt
Thomas Lundsten, Vision 0850801431 Jobbnummer
9953817