Socialsekreterare med energi och engagemang för Hisingens barn och unga!
2026-03-18
Om jobbet
Vill du ha ett spännande arbete med fokus på barn och ungdomar, där du också erbjuds ett stimulerande sammanhang med erfarenhet, rättssäkerhet och engagerade kollegor? Då är vi rätt arbetsplats för dig!
Utredningsenhet 3 är en del av avdelning Barn och Unga myndighet inom Socialförvaltningen Hisingen.
Enheten består av två team om 6 socialsekreterare vardera, två 1:e socialsekreterare, en enhetschef samt en introduktionssamordnare. Vår målgrupp är barn och unga i åldern 0-18 år. Arbetsuppgifterna består av att utreda och följa upp insatser enligt SoL och LVU. Vi lägger stor vikt vid barns delaktighet, och samtal med barn och ungdomar är därför en central arbetsuppgift. Vårt mål är att tillsammans med familjerna erbjuda rätt stöd och vägledning med fokus på barnets bästa. Vi strävar aktivt efter att minska tiden vi lägger på dokumentation, i syfte att skapa möjligheter för både en god arbetsmiljö och fokus på det sociala arbetet.
Vi ser gärna att du som är erfaren socionom söker tjänsten, vi kan erbjuda dig en attraktiv lön och ett stimulerande sammanhang med engagerade kollegor och arbetsledning. Vi är också måna om att kunna erbjuda en trygg start för nya socialsekreterare, och har därför ett gediget introduktionsprogram. Både du som är erfaren och ny socialsekreterare erbjuds fortbildning för att utveckla de kompetenser du behöver, samt regelbunden metodhandledning och ett nära stöd av 1:e socialsekreterare och enhetschef.
Vi tycker det är viktigt med gemenskap och teamarbete, och vi hjälps åt när det behövs! Vi är en välstrukturerad enhet med hög rättssäkerhet och god sammanhållning. Vi tycker också att det är viktigt med hälsofrämjande aktiviteter och under 2025 hann vi prova på både boxning, kanotpaddling och skridskor. Vi har nya planer för 2026! Våra friskvårdsinspiratörer erbjuder också yoga- och meditationspass för att få in återhämtning under arbetsdagen.
Vad erbjuder vi dig?
• Ett utvecklande arbete där du får möjlighet att arbeta tillsammans med engagerade och kunniga kollegor och närvarande 1:e socialsekreterare och enhetschef.
• Extern processhandledning och kompetensutveckling.
• Flexibel arbetstid samt möjlighet till distansarbete.
• Trivsam arbetsmiljö i moderna lokaler med din egen kontorsplats i öppet landskap, beläget nära Saluhall och lunchrestauranger och bara 5 minuter från Centralstationen. Publiceringsdatum2026-03-18Kvalifikationer
• Socionomexamen är ett krav för tjänsten.
• Tidigare erfarenhet som socionom, gärna som socialsekreterare men också annan socionomerfarenhet är meriterande.
• Godkänd bakgrundskontroll i belastningsregister är ett krav för tjänsten.
• Körkort är meriterande.
• Kunskaper i Treserva är meriterande.
• Du är lugn och trygg i pressade och svåra situationer. Du kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut.
• Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter. Du tänker på de vi är till för och deras bästa. Du gör ditt bästa för att göra klart alla arbetsuppgifter på rätt sätt och följer upp hur det blev.
• Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du är inbjudande och positiv. Du jobbar för att barnet och familjen får vad de behöver.
• Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.Om företaget
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1093". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Socialförvaltningen Hisingen Kontakt
Britta Rosenberg britta.rosenberg@socialhisingen.goteborg.se 031-3667358 Jobbnummer
9803688