Socialsekreterare med driv och engagemang sökes till Vuxen LSS inom Myndigh

2025-08-29
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Vill du ha ett jobb där du verkligen gör skillnad? Hos oss på Vuxen LSS i Sydväst finns nu möjlighet att bli en del av ett härligt team med fokus på kvalitet och utveckling. Vi söker nu en socialsekreterare som vill bidra med driv, nyfikenhet och engagemang.
Tjänsten innebär att arbeta mot vuxna personer med funktionsnedsättning som söker stödinsatser enligt LSS och SoL. Du kommer att ingå i ett kompetent och välkomnande team med 14 socialsekreterare, två 1:e socialsekreterare och en enhetschef. Vi sitter i trevliga och rymliga lokaler på Järnbrotts Prästväg 2, med möjlighet till delat eller eget kontor.
Som socialsekreterare hos oss arbetar du utifrån aktuell lagstiftning med att informera, utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser. Arbetet innebär myndighetsutövning, vilket kräver både ansvarstagande och en ödmjukhet för att de beslut som vi fattar påverkar människors liv. På enheten finns två erfarna 1:e socialsekreterare som kommer att erbjuda stöd genom fördjupad introduktion och kontinuerlig metodhandledning i det dagliga arbetet, både individuellt och i grupp. Du får även tillgång till regelbunden extern processhandledning. Vi värnar om en bra introduktion och kompetensutveckling och när du börjar hos oss får du gå Kompetenstrappan som är långsiktig kunskapshöjande satsning och en del av din introduktion. Den sträcker sig över flera terminer och du går tillsammans med kollegor från andra enheter inom förvaltningen.
Hos oss på Funktionsstöd Sydväst får du mer än bara ett arbete du blir en del av en arbetsplats med stark gemenskap, hög kompetens och prestigelöshet. Vi erbjuder ett stimulerande uppdrag där du får ta ansvar, samtidigt som du har goda möjligheter att utvecklas både personligt och professionellt.
Vi satsar långsiktigt på kompetensutveckling, omvärldsbevakning och handledning, så att du hela tiden känner att du växer i din yrkesroll. Kunskapsdelning och ett normkritiskt perspektiv är självklarheter i vårt arbete vi lär av varandra och stärker varandra.
Hos oss finns också utrymme för dig som vill ta på dig extra ansvarsområden eller fördjupningsuppdrag. Vi ligger i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, bland annat kopplat till AI och digitalisering därför ser vi gärna att du är nyfiken på framtidens möjligheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller en annan likvärdig högskoleutbildning. Då tjänsten innefattar administrativt arbete samt utfärdande av exempelvis tjänsteutlåtande behöver du ha en god förmåga att uttrycka dig i svenska språket i både tal och skrift.
Du är väl förtrogen med handläggning enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Erfarenhet av myndighetsutövning med utredningar, bedömningar och verkställande av beslut är ett krav. Om du har tidigare erfarenhet av dokumentation i verksamhetssystemen IBIC/ Treserva/ SAMSA ses det som meriterande för tjänsten.
Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll.
Du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs. Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress. Du upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
