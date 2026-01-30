Socialsekreterare med delat uppdrag inom LSS/socialpsykiatri
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Inom individ och familjeomsorgen ingår öppenvård och myndighetsutövning för barn, ungdomar, vuxna och äldre personer och socialtjänsten är indelad i olika enheter/ansvarsområden. Biståndsenheten består i dag av åtta socialsekreterare som arbetar med att möta människor som är i behov av stöd och där både seniorer men även med yngre personer ingår. Vi utreder, vägleder och tar beslut om stöd utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt.
Vi kan erbjuda dig en trevlig arbetsplats med många skratt och professionella medarbetare i olika åldrar. Kommunhuset ligger centralt i Stenungsund med närhet till tåg- och busstation för pendlare, tillgång till parkering för bilburna, stort utbud av shopping och lunchrestauranger och precis utanför kontorsfönstret finns möjlighet att ta ett dopp i havet! Stenungsunds kommun erbjuder flera förmåner som exempel årsarbetstid; friskvårdsbidrag och semesterväxling.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Vi söker nu en socialsekreterare till biståndsenheten inriktning LSS/socialpsykiatri. Tjänsten är delad, du kommer arbeta med handläggning 75% och förste socialsekreterare 25%.
Som socialsekreterare handlägger du ansökningar och bedömer behov, informerar, fattar beslut och följer upp insatser för de som har rätt till insatser utifrån socialtjänstlagen (SoL) alt LSS. I din roll möter du personer med funktionsnedsättningar som har olika former av stödbehov i sin vardag. Vi möter också regelbundet anhöriga och gode män/förvaltare. Vi samarbetar med utförarverksamheten, så som boendestöd, olika insatser i verkställighet för LSS, övrig socialtjänst, myndigheter och sjukvård.
Arbetesgruppen består av fyra socialsekreterare inkluvise denna tjänst och vi arbetar med barn, ungdomar och vuxna personer. I utredningsarbetet ingår att ta emot ansökningar, utreda, fatta beslut och följa upp ärenden. Arbetet innebär i hög utsträckning myndighetsutövning med krav på rättssäkerhet, gemensamt förhållningsätt och likvärdiga bedömningar. Med hjälp av din kunskap och ett gott bemötande ser du till att de individer du möter får den hjälp och det stöd de behöver för att kunna leva ett gott och självständigt liv som andra.
Som 1:e socialsekreterare har du det övergripande dagliga ansvaret av handläggning enligt Sol/LSS. I rollen ingår bland annat att leda/coacha i socialsekreterarna i det dagliga arbetet, ansvar för enhetens metodstöd.Du arbetar nära enhetschef och bidrar i utvecklingen av enheten och i utvecklingsarbetet ingår att samverka med interna och externa aktörer.
I rollen som förste erbjuds processhandledning med övriga första socialsekreterare inom IFO, och även andra gemensamma möten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av funktionshinder och socialpsykiatri samt erfarenhet av handläggning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och gärna även enligt Socialtjänstlagen. Då tjänsten innefattar administrativt arbete, så behöver du ha en god förmåga att uttrycka dig i svenska språket, i både tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete som förste socialsekreterare inom LSS/Socialpsykiatrin, samt inom Vård och Omsorg.
För att passa i rollen behöver du vara noggrann, strukturerad och effektiv med din tid. Du arbetar bra tillsammans med andra genom att du lyssnar, visa intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det utförs väl, med såväl brukare, anhöriga och din arbetsgrupp i åtanke. Du ser möjlighet till gynnsamma förändringar och medverkar till att skapa situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du utgår från allas lika värde och skapar god atmosfär, i så väl möten, som i den egna arbetsgruppen. I din roll kommer du att möta en spännande framtid med förändringar i nya SoL som påverka myndighetsutövningen.
Du kommer att introducera nya socialsekreterare, genomföra statistikuppföljningar och medverka i implementeringen av nya arbetsmetoder. Vidare kommer du att granska handläggningen utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer. En viktig del av uppdraget är att aktivt arbeta för en god arbetsmiljö i den grupp du ansvarar för.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
B-körkort krävs för tjänsten.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Urval kommer ske löpande. Intervjuer kommer ske löpande och tillsättning av tjänst kan ske under rekryteringsperioden.
