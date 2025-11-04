Socialsekreterare med bred kompetens till Medborgarkontoret i Järva
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Järva stadsdelsförvaltning är en del av Stockholms stad och är en av fyra stadsdelar som deltar i ett pilotprojekt för omställningen till den nya socialtjänstlagen.
Syftet med piloten är att etablera en lättillgänglig och samordnad ingång för alla invånare - oavsett ålder och behov, där man snabbt kan få rådgivning, vägledning, behovsorientering och lotsning. Stödet kan ges både som öppet stöd (insatser utan behovsprövning, IUB) och fördjupat stöd (utredning med möjlighet till behovsprövade insatser).
Enheten för Medborgarservice i Husby förstärker nu verksamheten och tillsätter nya tjänster. Tre socialsekreterare kommer att bli en del av teamet som arbetar med omställningen till en mer tillgänglig socialtjänst med en tydlig ingång för våra invånare och vi söker dig som vill vara med och driva denna viktiga förändring.
Vi erbjuder dig
Introduktionsprogram och goda möjligheter till kompetensutveckling.
En arbetsplats med en tydlig målbild, att invånaren ska mötas via en samlad och tillgänglig ingång.
Ett teambaserat arbetssätt, engagerade kollegor och nära ledarskap.
Möjlighet att påverka och utveckla verksamhetens arbetssätt och flöden.
Förmåner som semesterväxling och friskvårdsbidrag.
Din roll
Som socialsekreterare med generalistuppdrag i Järva kommer du att arbeta i ett team som möter invånare med varierande behov - från rådgivning, lotsning och tidiga insatser till samordning och behovsorientering. Detta är en ny tjänst, vilket innebär att du får möjlighet att vara med och påverka innehållet och utvecklingen av uppdraget tillsammans med dina kollegor.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta:
Ta emot och skapa kontakt med individer och familjer via vår ingång.
Göra tillhörighetsbedömningar och första behovskartläggningar för att lotsa vidare till rätt stöd eller insats inom socialtjänstens verksamheter.
Arbeta teambaserat tillsammans med kollegor med olika kompetenser (vuxen, barn & ungdom, beroende, missbruk, våld i nära relation).
Informera om och vägleda till insatser utan behovsprövning, exempelvis anhörigstöd, stöd via Relationsvåldscentrum och föräldrarådgivning.
Identifiera ärenden som behöver överföras till socialtjänstens andra linje för mer omfattande insatser.
Samverka med externa aktörer såsom polis, vård, skola, civilsamhälle och arbetsmarknadsaktörer.
Bidra till utvecklingen av arbetssätt, digital tillgänglighet och ett effektivt flöde mellan första och andra linjens socialtjänst.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Socionomexamen.
Flerårig och aktuell erfarenhet samt kunskap inom ett eller flera av följande områden: ekonomiskt bistånd, barn och ungdom, beroende och våld i nära relation, äldreomsorg, socialpsykiatri och funktionsnedsättning.
Erfarenhet av och kunskap om förebyggande och tidiga stödinsatser.
Har utbildning i och erfarenhet av att arbeta med metoden Motiverande samtal (MI).
Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom Stockholms stad.
Vi söker dig som är nyfiken, flexibel och engagerad, och som vill vara med och utveckla nya arbetssätt inom socialtjänsten. Du är uthållig och har förmåga att arbeta både självständigt och i team, där du bidrar med din goda samarbetsförmåga och vilja att nå gemensamma mål. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och är serviceinriktad i ditt bemötande, både gentemot kollegor och invånare. I ett ibland utmanande arbete har du förmågan att strukturera, prioritera och behålla fokus, samtidigt som du visar engagemang och en genuin vilja att göra skillnad för dem vi är till för.
Din ansökan
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Tillsättning av tjänsten sker förutsatt att erforderliga beslut fattas.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
