Socialsekreterare med ansvar för familjehemsplaceringar
2026-03-04
I Lycksele kommun är vi övertygade om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker kommunen och dess attraktionskraft. Kommunen vill utvecklas till en välkomnande kommun med högt attraktionsvärde, där talanger tas om hand och utvecklas och kommunmedborgare, kunder, leverantörer och andra som en kommun har kontakt med får ett professionellt bemötande och god service. Lycksele kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår värdegrund bygger på Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
OM JOBBET
Vi söker nu en socialsekreterare med ansvar för familjehemsplacerade barn till enheten barn och familj vid socialtjänsten i Lycksele kommun.
Enheten består av socialsekreterare indelade i grupperna utredning och insats, familjehem samt mottagning och familjerätt. Alla på enheten arbetar tillsammans mot samma mål, barnets bästa i fokus.
Arbetet som socialsekreterare i familjehemsgruppen innebär först och främst att stödja barnet som placerats utanför det egna hemmet. Att rekrytera, utreda och handleda familjehem och och samverka med det nätverk som finns kring barnet, inte minst de biologiska föräldrarna. Man arbetar för att säkerställa att barnets behov fångas upp och att placeringen fungerar så tryggt och hållbart som möjligt. I många situationer möter du barn, unga och deras nätverk i både vardagliga och mer utmanande stunder, och du bidrar med ett lugnt och professionellt bemötande. Det är ett arbete där du verkligen får använda hela din kompetens - och där ditt engagemang gör konkret skillnad för barn och unga. I rollen som socialsekreterare är det viktigt att kunna bygga goda och långsiktiga relationer med de barn och ungdomar som är placerade.
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp tillsammans med andra handläggare där flera har mycket lång erfarenhet av arbetet inom socialtjänsten. Kollegial handledning är något vi värderar högt och använder oss av dagligen. Du kommer även att ha extern handledning kontinuerligt. Inom ram för tjänsten erbjuds du regelbunden kompetensutveckling för verksamhetsområdet, så väl generell som utifrån dina egna specifika önskemål. Tillsammans med övriga socialsekreterare på socialtjänsten bidrar du till en arbetsplats som präglas av engagemang, ansvarstagande och omtanke.
DIN PROFIL
Vi tror på rätt kompetens på rätt plats.
Vi söker dig som har socionomexamen. Du ska vara lösningsfokuserad och se möjligheter i människors förutsättningar att utvecklas. Du ska ha god samarbetsförmåga samt ett gott bemötande mot såväl människor du möter i jobbet som mot kollegor och externa aktörer. Du kan snabbt ställa om i arbetet och prioritera efter rådande förutsättningar. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är självgående, men du bör se arbetsgruppen som en tillgång. Jobbet kräver även att du är strukturerad och kan hantera administrativa uppgifter. B-körkort och körvana är krav för tjänsten.
Vi är en värderingsstyrd organisation och vill att ditt bemötande och dina handlingar samspelar med vår värdegrund - Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
VI ERBJUDER DIG
I Lycksele kommun är människor den främsta resursen. Det är personalresurserna som genererar värde, kvalitet och innehåll i våra verksamheter. Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares förmågor får komma till uttryck och utvecklas genom ett arbetsklimat som är baserat på öppenhet, tillit och dialog. Medarbetare i Lycksele kommun ska ha möjlighet till balans i arbetslivet, vara delaktig och få möjligheten att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll.
Som anställd i Lycksele kommun följer ett antal personalförmåner. För mer information om personalförmåner, se länk:www.lycksele.se/kommun/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/lycksele-kommun-som-arbetsgivare/vart-erbjudande/
För mer information om hur det är att leva, bo och arbeta i Lycksele, se länk:www.lycksele.se/levailycksele
OM ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tillsvidare
Omfattning: 100 %
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Är du intresserad av att veta löneintervall för tjänsten kan du ta kontakt med våra löneadministratörer på tel. 0950-162 00.
I Lycksele kommun arbetar alla tillsammans och den mångfald som kommunen representerar är en drivkraft i utvecklingen framåt. Vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför organisationen.
Eftersom Lycksele kommun är ett samiskt förvaltningsområde kan kunskaper i samiska vara meriterande i vissa fall.
I Lycksele kommun kan du inom ramen för din ordinarie tjänst arbeta med vår värdegrund som värdskapare. För mer information prata med rekryterande chef.
I Lycksele kan du kombinera ditt vanliga arbete med en deltidsanställning som brandman-/kvinna. Kontakta räddningstjänsten, 0950-162 06, om du är intresserad av att arbeta som deltidsbrandman.
Känner du, utifrån vad du läst om oss - att du skulle passa in som socialsekreterare i Lycksele kommun? Varmt välkommen med din ansökan märkt med ref nr 1287, senast 2026-03-22. Du ansöker via knappen nedan eller via brev till Lycksele kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, 921 81 Lycksele. Ersättning
Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lycksele kommun
(org.nr 212000-2635), http://www.lycksele.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lycksele Kommun Kontakt
Företrädare för Vision
Marcela Karlsson Mancilla marcela.mancilla@lycksele.se 0950-166 67 Jobbnummer
9776633