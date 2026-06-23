Socialsekreterare LSS till individ- och familjeomsorgen
Bräcke kommun, Vård- och socialavdelningen / Socialsekreterarjobb / Bräcke Visa alla socialsekreterarjobb i Bräcke
2026-06-23
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I Bräcke kommun i Jämtland är du alltid nära äventyr och smultronställen. Gnistrande vinterdagar på skidor såväl som heta sommardagar i båten är vardag för oss som bor här. I Bräcke kommun finns trygga skolor, personlig äldrevård och en mängd små och medelstora företag med idéer och kunskap som skapar värden lokalt och globalt. Goda kommunikationer i stråket mellan Sundsvall och Östersund och en fibertäckning på över 90 procent gör det enkelt att bo, jobba och resa i vår kommun. Här finns en vilja att utvecklas och samtidigt en självklar mentalitet att värna om naturen, kulturen och människorna som bor här. Välkommen till Bräcke kommun – lite närmare!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare LSS kommer du att utreda, handlägga, bedöma, fatta och följa upp beslut inom ramen för lagen för särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL) Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att utreda, besluta samt följa upp beviljade insatser. Som socialsekreterare handlägger du ansökningar för både barn och vuxna. Arbetet utgår från ett helhetsperspektiv kring den enskilde och med dennes behov i centrum, vilket sker i samverkan med anhöriga, hälso- och sjukvård, andra myndigheter och samarbetsparter. Du samverkar med både interna och externa aktörer och ingår i ett arbetslag med gruppledare och socialsekreterare inom social omsorg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomutbildning eller vad arbetsgivaren bedömer som likvärdig utbildning. Du har erfarenhet av att arbeta med handläggning och dokumentation enligt lagen för särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL), du ska vara väl förtrogen med de lagar som styr verksamheten och ha modet att pröva dom. Det är önskvärt om du har erfarenhet av att dokumentera i Life Care och utreda enligt behovsinriktade och det systematiska arbetssättet IBIC.
Vi söker dig som har förmågan att lyssna, skapa delaktighet, skapa engagemang och arbeta självständigt.
Samarbetsförmåga och flexibilitet krävs för uppdraget. Stor vikt kommer att läggas vid
personliga egenskaper.
Vi erbjuder
En trevlig arbetsplats, intern och extern handledning, kontinuerliga träffar med kollegor från länets övriga kommuner, kompetensutveckling. Du har möjlighet till flextid och friskvårdstimme.
Att jobba i Bräcke kommun ska vara utvecklande och förmånligt. Därför erbjuder vi möjlighet till friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och viss möjlighet till distansarbete.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde efter överenskommelse.
Vid en eventuell anställning krävs att du lämnar in ett utdrag från belastningsregistret samt misstankeregistret. Utdraget för arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning begär du själv ut på polisen.se. Det är giltigt 6 månader.
Intervjuer är planerade efter 13 juli.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden från bemannings- och rekryteringsföretag om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-17-VoS". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bräcke Kommun
(org.nr 212000-2460)
Box 190 (visa karta
)
843 21 BRÄCKE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bräcke kommun, Vård- och socialavdelningen Kontakt
Verksamhetschef IFO
Maja Jemtbring maja.jemtbring@bracke.se 0693-162 72 Jobbnummer
9975006