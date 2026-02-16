Socialsekreterare, LSS och Socialpsykiatri, tidsbegränsad
2026-02-16
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Socialförvaltningen ansvarar för insatser, stöd och service till enskilda och familjer i kommunen. Våra verksamheter styrs främst av socialtjänstlagen, LSS-lagen och hälso- och sjukvårdslagen och ska verkställa insatser reglerade av dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Uppdraget innebär stort kundfokus och serviceanda.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
* Utreda och bedöma ansökningar enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och
* SoL (Socialtjänstlagen)
* Pröva personkretstillhörighet enligt LSS
* Genomföra behovsbedömningar genom samtal, hembesök och samverkan med andra aktörer
* Fatta beslut om insatser enligt LSS och SoL
* Dokumentera utredningar, bedömningar och beslut enligt gällande lagstiftning
* Upprätta genomförandeplaner
* Följa upp och ompröva beviljade insatser
* Samverka med anhöriga, gode män, vårdgivare, skola, habilitering och andra myndigheter
* Informera den enskilde om rättigheter, insatser och överklagandeprocess
* Hantera överklaganden och yttranden till förvaltningsrätten
* Säkerställa rättssäker handläggning enligt LSS och förvaltningslagen
* Delta i samverkansmöten och SIP (Samordnad Individuell Plan)
* Arbeta utifrån IBIC eller annan strukturerad utredningsmetod
* Bidra till kvalitetsutvecklingKvalifikationer
Socionomexamen eller annan utbildning som bedöms likvärdigt.
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
