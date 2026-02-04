Socialsekreterare LSS och Socialpsykiatri
2026-02-04
Välkommen till Herrljunga! Med ett strategiskt läge i Västra Götaland och närhet till större städer kan du enkelt pendla och ta del av storstadens utbud, samtidigt som du behåller småstadens charm och gemenskap. Med naturen nära till hands finns det dessutom gott om möjligheter till friluftsliv och rekreation.
Hos oss får du chansen att arbeta i en stimulerande miljö där ditt arbete verkligen gör skillnad. Vi sätter människan i centrum och strävar efter att varje medarbetare ska känna sig välkommen och sedd.
Vill du vara med och forma framtidens Herrljunga? Bli en del av oss för att göra vår kommun till den bästa platsen att bo, leva och arbeta på. Tillsammans bygger vi ett Herrljunga med växtkraft!
Enheten Omsorg, stöd och administration är en del av Socialförvaltningens verksamhetsområdet Individ och stöd i Herrljunga kommun. Enheten är belägen på Verkstadsgatan 11 A-B, cirka tio minuters promenad från Herrljunga station, och delar lokaler med Vuxen, stöd och behandling samt Barn och familj.
Inom verksamheten arbetar cirka 35 medarbetare i nära samverkan för att på bästa sätt möta våra uppdrag. Vi präglas av ett engagerat arbetssätt där mod och kreativitet bidrar till verksamhetsutveckling och till att Herrljunga kommun är en attraktiv plats att bo och arbeta i.
Vår verksamhet vilar på ledorden tillit, trygghet, tillgänglighet och transparens.
Enheten Omsorg, stöd och administration består av två social administratörer och åtta socialsekreterare med uppdrag att utreda och bedöma behov inom områdena socialpsykiatri, äldreomsorg samt funktionsnedsättning enligt LSS och SoL.
Vi söker nu en socialsekreterare för ett vikariat under föräldraledighet. Vikariatet är tidsbegränsat från den13/4 2026 till 16/4 2027.
I rollen som socialsekreterare kommer du att handlägga ärenden inom LSS och socialpsykiatri. Arbetet innebär myndighetsutövning med fokus på rättssäkerhet, kvalitet och individens behov.
Du blir en del av en arbetsplats med god sammanhållning, där vi värnar om varandra och har ett öppet och tillåtande arbetsklimat. Samverkan med andra aktörer, både internt och externt, är en naturlig del av arbetet, vilket innebär många kontaktytor och möjlighet att möta människor inom olika verksamheter.
Vi erbjuder ett meningsfullt och samhällsviktigt arbete med goda utvecklingsmöjligheter, ett gott arbetsklimat och engagerade kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet inom de områden som ingår i enhetens uppdrag. Du har dokumenterat goda kunskaper inom handläggning, dokumentation och socialrätt samt en väl utvecklad analytisk förmåga. Arbetet ställer krav på goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av IBIC, verksamhetssystemet Combine samt Samsa. Vi ser även positivt på om du tidigare har haft en roll där du har delat med dig av din kunskap och erfarenhet till kollegor.
Du har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Som person är du engagerad, kreativ och lösningsfokuserad. Du har god förmåga att lyssna, kommunicera och hantera komplexa och ibland krävande processer. Vidare är du strukturerad, noggrann, pedagogisk och har god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
B-körkort samt e-legitimation är ett krav.
ÖVRIGT
I Herrljunga kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Om heltidsuppdrag saknas kan det innebära att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Herrljunga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
