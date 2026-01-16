Socialsekreterare inriktning utredning och uppföljning
2026-01-16
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.
Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Vi söker socialsekreterare till avdelningen Vuxna, utredning och uppföljning, IFO vuxna. Arbetet består av utrednings- och uppföljningsarbete av beslutade insatser för vuxna personer över 20 år. Som socialsekreterare på avdelning Vuxna arbetar du riktat mot vuxna personer i behov av insatser inom Individ och familjeomsorgen (IFO), till största del inom området missbruk och skadligt bruk och beroende med även annan psykosocial problematik.
Arbetet består till största del av handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen om vård av missbrukare (LVM). I arbetet ingår även motivationsarbete (MI), samt att ge information och rådgivning till brukare och samarbetspartners. Andra förekommande arbetsuppgifter är samverkan internt inom förvaltningen samt externt med andra berörda aktörer såsom utförare och hälso- och sjukvård. Inom enheten och inom avdelningen finns även grupper som arbetar mot socialpsykiatri samt mot LSS, vilket är en stor tillgång i ärenden som kräver tvärprofessionell samverkan.
Du kommer att möta vuxna i utsatta situationer, där den ena dagen inte är den andra lik. Det är ett utmanande, roligt och viktigt arbete där du får en chans att bidra. Som stöd i ditt arbete finns mentorer, arbetsgruppens ärendehandledning, extern handledning, administrativt stöd, stöd från 1:e socialsekreterare samt stöd av enhetschef. Du kommer även att ingå i en grupp av medarbetare som är stöttande, utvecklingsorienterade och engagerade.
Din arbetsplats
Enheten ingår i avdelning Vuxna inom Socialförvaltningen och består av två grupper med inriktning mot socialpsykiatri respektive individ och familjeomsorg. På enheten finns enhetschef, 1:e socialsekreterare samt medarbetare som arbetar som biståndsbedömare respektive socialsekreterare. Enheten arbetar nära enheten för LSS samt Boendeenheten, vilka också ingår i avdelning Vuxna. I avdelning Vuxna ingår även ett antal utförarverksamheter som arbetar på uppdrag av enheterna inom utredning och uppföljning och erbjuder insatser som stöd, boende och behandling inom socialpsykiatri samt missbruk, skadligt bruk och beroende.
Arbetsplatsen ligger i nyrenoverade lokaler i centrala Linköping på Drottningatan 45. Det är en aktivitetsbaserad arbetsplats, arbetstiden är förlagd vardagar kl 07:50-17:00 med flextidsavtal. Möjlighet till distansarbete finns efter överenskommelse, när det bedöms lämpligt utifrån verksamhetens behov samt personliga förutsättningar.
Du som söker
Vi söker dig med socionomexamen eller beteendevetenskaplig examen som arbetsgivaren bedömer lämplig. Det är krav på att du har slutförd kurs inom socialrätt, alternativt är i slutfasen av att slutföra kursen. Har du också kurser inom socialt arbete, förvaltningsrätt samt psykologi ser vi det som meriterande.
Vi ser det som meriterande med erfarenhet av socialt myndighetsarbete samt arbete med utredning och uppföljning. Har du erfarenhet av arbete inom missbruk- och beroendeproblematik ser vi det också som meriterande. Du får gärna ha tidigare kunskaper och erfarenhet av att arbeta med och dokumentera i verksamhetssystemet Treserva samt ha dokumentationsvana.
Tjänsten kräver mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift, eftersom du ska skriva beslut och yttranden till myndigheter samt sköta interna och externa kontakter med tillhörande dokumentation. Då resor ingår i tjänsten är B-körkort ett krav. Vi välkomnar även sökande som är i slutfasen av sin körkortsutbildning. Anställningen inleds då med provanställning och förutsätter att körkortet erhålls under denna tid.
I rollen som socialsekreterare ser vi att du som person är trygg, lugn och stabil, har förmåga att hantera pressade situationer samt behålla fokus och anpassa dig till situationen. Du tar ansvar för dina uppgifter och strukturerar och driver ditt arbete framåt. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du har även god förmåga att lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du som person har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar. Du har förmågan att sätta dig in i andras perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor samt kan väga samman komplex information och olika typer av hänsynstagande och visa omdöme vid agerande och beslut. .
I denna rekrytering kan vi komma att använda tester som en del av vår bedömning, testerna ger oss information om personlighet- och problemlösningsförmåga.
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 3
Ref. nr: 16551
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre.
