Socialsekreterare inriktning utredning och uppföljning
2025-09-22
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Vi söker nu två socialsekreterare till avdelning Vuxna, utredning och uppföljning enhet 2. Arbetet består av utrednings- och uppföljningsarbete av beslutade insatser för vuxna personer över 21 år. Som socialsekreterare på avdelning Vuxna arbetar du riktat mot vuxna personer i behov av insatser inom Individ och familjeomsorgen (IFO), till största del inom området missbruk och skadligt bruk och beroende.
Arbetet består av handläggning av ärenden enligt gällande lagstiftning utifrån socialtjänstlagen (SoL) samt LVM. I arbetet ingår även motivationsarbete (MI), samt att ge information och rådgivning till brukare och samarbetspartners. Andra förekommande arbetsuppgifter är samverkan internt inom förvaltningen samt externt med andra berörda aktörer såsom utförare och hälso- och sjukvård. Inom enheten och inom avdelningen finns även grupper som arbetar mot socialpsykiatri samt mot LSS, vilket är en stor tillgång i ärenden som kräver tvärprofessionell samverkan.
Du kommer att möta vuxna i utsatta situationer, där den ena dagen inte är den andra lik. Det är ett utmanande, roligt och viktigt arbete där du får en chans att bidra. Som stöd i ditt arbete finns mentorer, arbetsgruppens ärendehandledning, extern handledning, administrativt stöd, stöd från enhetssamordnare samt stöd av enhetschef. Du kommer även att ingå i en grupp av medarbetare som är stöttande, utvecklingsorienterade och engagerade.
Din arbetsplats
Enheten ingår i avdelning Vuxna inom Socialförvaltningen och består av två grupper med inriktning mot socialpsykiatri respektive individ och familjeomsorg. På enheten finns enhetschef, enhetssamordnare samt medarbetare som arbetar som biståndsbedömare respektive socialsekreterare. Enheten arbetar nära enheten för LSS samt Boendeenheten, vilka också ingår i avdelning Vuxna. I avdelning Vuxna ingår även ett antal utförarverksamheter som arbetar på uppdrag av enheterna inom utredning och uppföljning och erbjuder insatser som stöd, boende och behandling inom socialpsykiatri samt missbruk, skadligt bruk och beroende.
Arbetsplatsen ligger i nyrenoverade lokaler i centrala Linköping på Drottningatan 45. Det är en aktivitetsbaserad arbetsplats, arbetstiden är förlagd vardagar kl 07:50-17:00 med flextidsavtal. Möjlighet till distansarbete finns efter överenskommelse, när det bedöms lämpligt utifrån verksamhetens behov samt personliga förutsättningar.
Du som söker
Vi söker dig som har socionomexamen eller beteendevetenskaplig examen. Har du genomgått och slutfört kurser inom socialt arbete, socialrätt, förvaltningsrätt samt psykologi ser vi det som meriterande. Det är meriterande om du som söker har tidigare erfarenhet av socialt myndighetsarbete samt arbete inom utredning och uppföljning. Har du även erfarenhet av arbete inom missbruk- och beroendeproblematik eller arbete inom socialpsykiatri, ses det som meriterande.
B-körkort är ett krav då resor förekommer inom tjänsten. Tjänsten kräver mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift, eftersom du ska skriva beslut och yttranden till myndigheter samt sköta interna och externa kontakter med tillhörande dokumentation. Du får gärna ha tidigare kunskaper och erfarenhet av att arbeta och dokumentera i verksamhetssystemet Treserva.
I rollen som socialsekreterare ser vi att du som person är trygg, lugn och stabil, har förmåga att hantera pressade situationer samt behålla fokus och anpassa dig till situationen. Du tar ansvar för dina uppgifter och strukturerar och driver ditt arbete framåt. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du har även god förmåga att lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du som person har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar. Du har förmågan att sätta dig in i andras perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor.
I denna rekrytering kan vi komma att använda tester som en del av vår bedömning, testerna ger oss information om personlighet- och problemlösningsförmåga.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 2
Ref. nr: 15937
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre.
