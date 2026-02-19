Socialsekreterare inriktning socialpsykiatri till Nacka kommun!
Nacka kommun / Socialsekreterarjobb / Nacka Visa alla socialsekreterarjobb i Nacka
2026-02-19
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nacka kommun i Nacka
, Nykvarn
, Stockholm
, Lidingö
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Nu söker vi en socialsekreterare till Utredning och Uppföljning vuxen, med inriktning socialpsykiatri.
Tjänsten är en tillsvidareanställning - ett spännande tillfälle att bidra med din kompetens och samtidigt utvecklas tillsammans med oss i Nacka kommun. Vi söker dig som vill ta chansen att jobba i en engagerad och motiverad grupp, samt vill vara med och bidra i vårt framtida utvecklingsarbete.
Ditt uppdrag
Som socialsekreterare inom socialpsykiatrin gör vi kvalificerade utredningar, fattar beslut och följer upp insatser enligt lagstiftning och delegation. Vi använder oss av IBIC och i vårt arbete skapar vi goda relationer och samverkar med såväl interna samarbetspartners som externa.
Stödet ges i nära samverkan med den enskilde baserade på förtroende och respekt för människors kunskap, egna förmåga och viljan att ta ansvar för sin situation. Vi erbjuder ett brett utbud av insatser såsom boendestöd, CM, sysselsättning, träningslägenhet, särskilt boende, kontaktperson med mera. Enheten fångar kontinuerligt upp målgruppens behov av stöd och utvecklar vid behov nya insatser. Kvaliteten följs upp och granskas. Hos oss är kompetens- och verksamhetsutveckling i fokus och medarbetarna är vår viktigaste resurs.
Utredning och Uppföljning vuxen är en del av Omsorgsenheten och består av en gruppchef, tre gruppledare, två bostadssamordnare och 18 socialsekreterare och två seniora socialsekreterare. Inom gruppen socialpsykiatri arbetar sju socialsekreterare, gruppen leds närmast av en gruppledare. Gruppchef Åsa Faltin leder tillsammans med gruppledare arbetsgruppen med fokus på psykologisk trygghet och en god arbetsmiljö. Det gemensamma uppdraget är att säkerställa att de vi är till för får det stöd de behöver och att våra arbetssätt håller en hög kvalitet. Vi befinner oss i ett skede där vi har påbörjat ett stort utvecklingsarbete. Tillsammans med gruppen, gruppchef och gruppledare bedriver vi ett utvecklingsarbete i nya arbetssätt och metoder. Gruppchef Åsa ser att det viktigaste pusselbitarna till att nå hög kvalitet är medarbetarnas möjligheter att få utvecklas i arbetet likväl som en god arbetsmiljö.
Vi har ett familjeorienterat arbetssätt där vi på ett systematiskt sätt samordnar oss kring de familjer som är eller kan bli aktuella för stödinsatser. På omsorgsenheten i Nacka strävar vi efter att arbeta evidensbaserat.
Är det här du?
Du har en god samarbetsförmåga och lägger stor vikt att ge ett gott bemötande, både internt och externt. Vi arbetar ständigt för en god arbetsmiljö och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet. Du fokuserar på det positiva och att göra ett bra arbete för dem vi är till för. Arbetet är omväxlande och kräver en förmåga till flexibilitet och lyhördhet för den enskildes behov.
Vi söker dig som har kunskaper inom aktuell lagstiftning, gärna med arbetslivserfarenhet inom socialtjänsten och socialpsykiatrin. Du är ansvarstagande, initiativrik och tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med kollegorna i arbetsgruppen. Som person är du flexibel, strukturerad, serviceinriktad och har ett respektfull bemötande och ser vikten av att delta i utvecklingsarbetet inom enheten samt bidrar positivt till arbetsmiljön.
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen.
• Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.
• Har ett gott bemötande och samarbetar väl med andra
• God dokumentationsförmåga.
Meriterande kunskaper:
• MI och IBIC.
• Erfarenhet av myndighetsutövning för våra målgrupper och samsjuklighet.
• Kunskap i aktuell lagstiftning.
Vi erbjuder
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Läs mer om våra förmåner här.
Intresserad?
Tjänsten är en fast tjänst med tillträde enligt överenskommelse.
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Åsa Faltin, Gruppchef på asa.faltin@nacka.se
.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras innan anställning
Urvalet kommer att ske löpande och denna tjänst kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång. Sista ansökningsdag är 2026-03-05.
Vi ser fram emot att få din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka Kommun Jobbnummer
9751272