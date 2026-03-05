Socialsekreterare, inriktning psykisk ohälsa - Projektanställning
Södertälje kommun / Socialsekreterarjobb / Södertälje Visa alla socialsekreterarjobb i Södertälje
2026-03-05
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje kommun i Södertälje
, Botkyrka
, Sundbyberg
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Du kommer att arbeta tillsammans med kollegor med liknande uppdrag - en riktad till vuxna precis som du och en riktad till ungdomar.
Som en del av vårt nya förebyggande uppdrag söker vi dig som är nyfiken, modig och skicklig på att bygga relationer. Du trivs i ett öppet arbetssätt där människor enkelt kan få stöd utan biståndsbeslut, och du brinner för att hitta vägar som stärker vuxnas psykiska hälsa, delaktighet och livskvalitet. Hos oss får du vara med och utveckla nya metoder, nya arbetssätt och nya samarbeten.
Arbeta hos oss - Enheten Stöd till vuxna
Det är en enhet med stark kompetens, stort engagemang och fokus på utveckling. Som en av de två nya medarbetarna som ska arbeta med psykisk ohälsa blir du en viktig del i att bygga vidare på enhetens förebyggande uppdrag och skapa ännu fler vägar till stöd för vuxna i kommunen.
På enheten arbetar idag: Budget- och skuldrådgivare, Uppsökare, Vräkningsförebyggare, socialsekreterare och behandlare på Relationsvåldscenter, två gruppledare och en enhetschef. Idag 22 personer
Inom samma resultatområde finns även en motsvarande tjänst men på en annan enhet som arbetar med öppet stöd för unga med mild till måttlig psykisk ohälsa som kommer att vara en samarbetspartner kring gemensamma metoder, övergångar mellan ungdom och vuxen och förebyggande arbete.
Du behöver vara beredd på att ibland kommer det att behövas både kvälls- och helgarbete.
Uppdrag
I starten av arbetet ingår ett särskilt utvecklingsuppdrag där du tillsammans med en kollega:
Kartlägger vilka stödinsatser kommunen idag erbjuder vuxna från 18 år och uppåt med mild till måttlig psykisk ohälsa - både biståndsbedömda insatser och helt öppna insatser enligt nya socialtjänstlagen.
Genomför samtal med målgruppen för att fånga behov, önskemål och upplevelser.
Identifierar luckor i befintliga insatser och eventuella utvecklingsområden.
Utvecklar och föreslår nya insatser, arbetssätt och metoder baserat på kartläggningen och målgruppens röster.
Medverkar i implementeringen av insatserna både i verksamheten och i kommunens samverkansstrukturer.
Detta sker i samverkan med kollegor inom resultatområdet och andra relevanta aktörer.
Målgrupp:
Personer över 18 år med mild till måttlig psykisk ohälsa.
Personer som behöver psykosocialt stöd i form av öppna och lättillgängliga insatser.
Personer i behov av biståndsbedömda insatser lotsas vidare. Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
• Direkt klientarbete - öppet stöd
• Coachande samtal och motivationsstöd.
• Stöd vid oro, stress och livskriser.
• Aktiv lotsning till rätt instanser.
• Gruppverksamheter med olika inriktning
Samverkan:
• Primärvård, psykiatri, rehab, försäkringskassa och arbetsförmedlingen.
• Kommunens interna funktioner.
• Föreningsliv och civilsamhälle.
Vem är du?Kvalifikationer
• Socionomexamen eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Erfarenhet av psykosocialt arbete.
• Kunskap om psykisk hälsa och lättare psykisk ohälsa.
• B-körkort
Meriterande:
• MI, ACT eller lösningsfokuserat arbetssätt.
• Erfarenhet av att leda grupper.
• Språkkunskaper utöver svenska
• Erfarenhet av samverkan med vård eller myndigheter.Dina personliga egenskaper
• Empatisk, trygg, strukturerad, nytänkande, initiativtagande och samarbetsinriktad.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Ersättning
Individuell löm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Resultatenhetschef
Ulrica Blomgren ulrica.blomgren@sodertalje.se 08-523 027 31 Jobbnummer
9778989