Socialsekreterare inriktning placeringshandläggare 100 %
Bodens kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Boden Visa alla socialsekreterarjobb i Boden
2026-01-15
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bodens kommun, Socialförvaltningen i Boden
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Letar du efter ett spännande och varierande arbete där du har möjlighet att göra skillnad för barn och unga? Då kanske just du är den vi söker!
Individ- och familjeomsorgen i Boden har en organisation som syftar till att arbeta med multikompetenta team som samverkar kring och med klienterna och familjerna för att ge stöd inom olika områden. Genom alla teamens nära samverkan bidrar det till en trygg likväl som utvecklande arbetsmiljö för medarbetarna.
På Team Familj arbetar socialsekreterare med inriktning försörjningsstöd, familjehem, familjerätt/föräldraskap, missbruk/beroende/ohälsa samt barn och unga med målet att skapa en fungerande helhet för familjerna vi möter.
På Team Familj barn & unga är vi ett gäng socionomer i olika åldrar och med olika tidigare yrkeserfarenheter som tillsammans utgör en grupp där vi kompletterar de erfarnas kunskaper med de något mindre erfarnas nya infallsvinklar.
Normalarbetstid är mellan 07:45-16:00.
Som anställd på Team Familj har du flextidsavtal och viss möjlighet att kunna arbeta på distans, kommunen erbjuder också semesterväxling.
Vi uppmuntrar en god balans mellan arbete och fritid och värnar om våra medarbetares hälsa varför vi erbjuder såväl friskvårdstid som friskvårdsbidrag samt ett välutrustat, helt kostnadsfritt, gym i lokalerna.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om du har frågor kontakta någon av oss två teamchefer eller någon av de fackliga företrädarna:
AnnaCarin Iggströmanna-karin.iggstrom@boden.se
0921-622 26
Lina Mbairilina.mbairi@boden.se
0921-622 30Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Varje kugge är lika viktig i våra hjul då vi arbetar med att utreda barn och ungas situation samt bevilja och följa upp olika former av stödinsatser. Uppgifterna är omväxlande, ibland utmanande, men alltid meningsfulla.
Vi är 13 socialsekreterare som arbetar med inriktning barn/unga samt 2 med inriktning placeringshandläggare. I rollen som placeringshandläggare har du som främsta arbetsuppgift att följa vården för de barn/unga som bor i annat hem än det egna (familjehem/HVB) och deras familjer så att dem erhåller en kvalitativ vård och ett gott stöd. Du kommer ha ett nära samarbete med såväl de andra socialsekreterarna på barn/unga som med dem med inriktning familjehem och våra utförare på den samlade öppenvården.
Vår egen interna handledare ger en trygg introduktion för dig som är ny likväl som nära vägledning i vardagen för dig som känner dig mer säker i arbetet.
För att alla ska trivas på jobbet och kunna prestera sitt bästa har vi olika flexibla lösningar som ska underlätta livspusslet, självklart har vi också en rad förmåner för dig som anställd.Kvalifikationer
Oavsett vem du är och vilken kunskap du kommer med är vi övertygade om att du kommer passa in och bidra med viktig kompetens till gänget. Du ska förstås ha socionomexamen och en vilja att stötta människor i utsatta situationer men resten löser vi tillsammans. Vi har en stabil grund av rutiner och upparbetade metoder men tycker också om att utveckla nya och att genom omvärldsspaning och utbildningar utveckla våra kompetenser.
Så klart jobbar alla som vill heltid, med flextid och möjlighet för distansarbete. Individ- och familjeomsorgen har en lokal överenskommelse om förkortad arbetstid vilket innebär att vi arbetar till klockan 16 alla årets arbetsdagar men med bibehållen lön för heltidsarbete.
Vi strävar efter en jämn köns- och åldersfördelning och ser styrkan i mångfald, det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i svenskt tal och skrift men det är även meriterande om du har kunskaper i ytterligare språk och/eller erfarenhet av andra kulturer. B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid. Vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag. Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.
Följ oss gärna på Facebook och Instagram
När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. Support i e-rekryteringssystemet kan du få via 0771-693 693 Frågor om tjänsten besvaras av kontaktpersonerna i annonsen.
Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300063". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Kommun
(org.nr 212000-2767) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bodens kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Teamchef
AnnaCarin Iggström 0921-622 26 Jobbnummer
9686844