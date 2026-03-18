Socialsekreterare inriktning placerade barn och unga
2026-03-18
Socialförvaltningens uppdrag är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, sjukdom, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Verksamheten omfattar äldreomsorg, hälso- och sjukvård, anhörigstöd, funktionsstöd och individ- och familjeomsorg.
Genom vårt arbete vill vi skapa förutsättningar för delaktighet, trygghet och inflytande över sitt eget liv.
Vi ser fram emot att ha med just dig på vår resa i ett arbete där du gör skillnad för andra. Välkommen till oss och välkommen med din ansökan!
Välkommen till Placeringsenheten i Bollnäs!
Då en av våra medarbetare kommer att gå på föräldraledighet söker vi nu dig som är socionom och vill arbeta som socialsekreterare inom Individ- och familjeomsorgen vid Placeringsenheten barn och unga.
Enheten består för närvarande av åtta socialsekreterare, två placeringssamordnare, en administratör med särskilt ansvar samt en enhetschef.
Du får arbeta vid en trivsam arbetsplats med trevliga och kompetenta kollegor med många års erfarenhet där arbetet är både givande och utmanande. Vi anser att det är viktigt med en god introduktion och ett tillgängligt ledarskap.
Hos oss är det viktigt med frihet under ansvar - Vi erbjuder flexibla arbetstider utifrån verksamhetens behov och en sund arbetsbelastning för att du ska trivas och må bra. Hos oss får du extern handledning, god möjlighet till distansarbete upp till 40% av arbetstiden. Vi erbjuder även semesterväxling samt friskvårdsbidrag.Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare vid Placeringsenheten arbetar du med uppföljning och ibland utredning av barn och unga 0-20 år som är placerade i familjehem, stödboende, HVB- och SIS-hem samt de som beviljats kontaktfamilj. Arbetsuppgifterna innefattar handläggning enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
Arbetsuppgifterna innefattar rekrytering, utredning, handläggning och viss handledning av familjehem och kontaktfamiljer.
Samverkan med andra enheter inom IFO samt med externa partners är en viktig del av arbetet. Tjänsteresor förekommer. Enheten arbetar enligt Signs of Safetys förhållningssätt.Kvalifikationer
Du har socionomexamen och minst ett års erfarenhet inom socialt arbete. Du har erfarenhet av myndighetsutövning gällande barn och unga samt vana av att arbeta med BBIC.
Arbete enligt Signs of safetys förhållningsätt samt utredning och utbildning av familjehem är meriterande.
Du har en empatisk förmåga och har lätt för att skapa relationer, är flexibel och självgående samt har lätt att samarbeta med andra. Du behåller lugnet även i stressade situationer. Du är strukturerad och har en god analytisk förmåga. Du har mycket goda kunskaper i svenska både i tal och skrift samt god datorvana.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och förmåga att passa in i arbetsgruppen.Anställningsvillkor
Tillsvidare med tillträde 2026-06-01 eller enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas. Körkort B krävs.
Vi tillämpar årsarbetstid vilket innebär att du till viss del kan påverka din arbetstid utifrån verksamhetens behov, vår normala arbetstid är 8-16.30.
Intervjuer och rekrytering kan komma att ske löpande under rekryteringsprocessen så vänta inte med att skicka in din ansökan. Provanställning kan komma att tillämpas.
Om Bollnäs kommun
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar du med det som är viktigt på riktigt - och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 26 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland! Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/57".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bollnäs kommun
(org.nr 212000-2361) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Individ- och familjeomsorgen, Placeringsenheten Kontakt
Terese Magnusson 0278-25405
9805974