Socialsekreterare inriktning brottsförebyggande arbete
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2026-07-22
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Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Vill du arbeta för att Linköping ska vara en trygg plats att leva och växa upp i för alla? Just nu söker vi två nya kollegor till vår brottsförebyggande enhet inom Socialförvaltningen!
Som socialsekreterare hos oss får du arbeta brett med det brottsförebyggande arbetet i Linköpings kommun. Du arbetar stödjande och motiverande med både barn och unga samt vuxna som riskerar att rekryteras in i eller vill lämna kriminalitet. Det kan exempelvis handla om att ha Aslan samtal (orossamtal), genomföra olika typer av kartläggningar etc. Visst arbete som syftar till att se till att barn och unga har rätt förutsättningar för att klara sin skolgång kan också ingå. I tjänsten arbetar du i nära samarbete med övriga instanser som exempelvis socialtjänst och skola.
Just nu är vi inne i en spännande tid där mycket händer på enheten. Ta chansen att bli en del av vårt härliga team!
Din arbetsplats
Avdelningen Nära socialtjänst ska vara en första väg in till Socialförvaltningen. Uppdraget innebär att insatserna ska vara lättillgängliga och att avdelningen ska ha ett geografiskt fokus och finnas organiserade i prioriterade områden. Avdelningen erbjuder tidiga, förebyggande och i huvudsak ej biståndsbedömda insatser för alla åldrar inom socialtjänstens uppdrag. Avdelningen erbjuder anpassade och riktade insatser utifrån den enskildes förutsättningar och behov.
Enheten för brottsförebyggande arbete består av flera olika verksamheter, bland annat brottsförebyggande gruppen, brobyggarna, sociala insatsgruppen samt rätt kurva. För dessa tjänster kommer man få möjlighet att arbeta i samtliga verksamheter. Vi utgår från lokaler på Djurgårdsgatan i centrala Linköping. Arbetstiderna är måndag-fredag kl. 8-17, men arbete under kvällar och helger kan förekomma.
Du som söker
Vi söker dig som har högskoleutbildning som socionom eller motsvarande utbildning som bedöms likvärdig. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med personer som är 15 år och uppåt som vill ta sig ur eller riskerar att bli rekryterade in i kriminalitet. Meriterande är även goda erfarenheter inom området asocialt beteende och kriminalitet. Du får också gärna ha erfarenhet av att ha arbetat med socialt eller behandlande arbete, samt ha kunskaper i SAVRY, MI eller "Kriminalitet som livsstil".
Vi ser det som ett krav att kunna svenska i tal och skrift på grund av att det i tjänsten ingår mycket samtal med både klienter, kollegor och andra myndigheter. Behärskar du andra språk i tal och skrift ser vi det som ett stort plus. Det är även ett krav att du har B-körkort.
Vi ser att du som söker är trygg, stabil och har självinsikt. Du har förmåga att skilja på det personliga och det professionella samt kan förhålla dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Vi ser även att du arbetar bra med andra människor och är smidig och lyhörd i ditt sätt att samarbeta. Du har lätt för att anpassa dig när omständigheter förändras och kan snabbt ställa om. Då du kommer ha många kontakter behöver du vara duktig på att skapa och underhålla relationer och vara lyhörd för behov som uppstår.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 2
Ref. nr: 17612
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
581 81 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Facklig företrädare SSR
Per Magnusson per.o.magnusson@linkoping.se +4613205639 Jobbnummer
10009385