Socialsekreterare inriktning Barn och Unga
2026-01-28
Årjängs kommun är en stolt tillväxtkommun med framtidstro. Vi antar utmaningar med tillförsikt och mod tillsammans i samverkan. Här finns det utrymme för nya människor och nya idéer att slå rot. Vi som bor, lever, verkar och besöker Årjängs kommun brukar säga att det är nära till allt som betyder något.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare inom barn och unga är främsta arbetsuppgifterna att:
• Utreda och bedöma barns och ungas behov av insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt i vissa fall utifrån Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
• Dokumentera och följa upp insatser enligt gällande strukturer och lagkrav.
• Samtal och möten med barn, ungdomar och deras familjer.
• Delta i samordning och planering av insatser i samverkan med andra professioner t.ex. skolan, fritid och Regionen.
• Arbeta förebyggande och stödjande med fokus på barns och ungas välmående och utveckling.
Du får möjlighet att arbeta i en varierande och utvecklande miljö, där varje dag erbjuder nya utmaningar och möten med barn, unga och deras familjer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen. Vi förutsätter att du är väl förtrogen med gällande lagstiftning. Det är värdefullt för oss om du har tidigare erfarenhet av arbete med barn och unga. Vi arbetar med Viva som verksamhetssystem. Då tjänsten förutsätter självständigt ansvar med många kontaktytor tror vi att du har god helhetssyn och har en arbetsstruktur som tillåter dig att hantera en varierande arbetsdag. I mötet med andra är en god samarbetsförmåga samt en tydlighet i tal och skrift viktiga nyckelegenskaper hos dig. Det är meriterande om du har arbetat som socialsekreterare med utredningar inom barn och unga. Det är även meriterande om du har erfarenhet av BBIC.
Utdrag ur belastningsregistret kommer att krävas.
Vi avser att anställa en person, men rekryteringen kan komma att utökas till två tjänster utifrån verksamhetens behov.
ÖVRIGT
För att kunna utföra vissa arbetsuppgifter som innefattar känslig information kan medarbetare behöva logga in med sin personliga e-legitimation. E-legitimation är en elektronisk identitetshandling som kan jämföras med andra former av legitimation, såsom pass.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Enligt avtal.
