Socialsekreterare inom vård och omsorg på myndigheten
2026-01-02
Att arbeta i Hörby kommun
Välkommen till Hörby, kommunen mitt i Skåne. Hos oss får du alla fördelar med att arbeta i en liten kommun.
Vill du ha ett omväxlande arbete och bli en del av ett proffsigt team som varje dag arbetar för att göra skillnad för Hörbys medborgare? Vi söker nu en socialsekreterare till vårt team. Var med och bli en värdefull del av vårt entusiastiska och kreativa team, där arbetsglädje och ett starkt fokus på uppdraget genomsyrar vårt dagliga arbete!
I Hörby har vi samlat all myndighetsutövning under samma tak och vi har ett nära samarbete med kollegorna inom de andra områdena såsom barnutredare, våld, missbruk, familjehemsvården, LSS samt ekonomi vilket ger bra resultat i samarbetet kring de brukare som vi möter.
Som anställd i Hörby kommun skall du arbeta med helhetssyn och bidra till att verksamheten kännetecknas av professionalitet och ett gott förhållningssätt.
Det vi erbjuder:
• Roliga och stimulerande arbetsuppgifter
• Personliga möten
• Fantastiska kollegor
• Korta beslutsvägar och stora möjligheter till påverkan
• Fina lokaler och eget kontor
• En genomtänkt introduktion
• Nära samarbete med våra utförare
• Kontinuerlig kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet att arbeta hemifrån till viss del
Vårt uppdrag är att ge stöd och service enligt socialtjänstlagen till våra Hörbybor. Vi är en trivsam och mycket engagerad enhet med god stämning och hög trivsel. Vårt fokus är att möta äldreomsorgen i framtiden, vi vill tänka nytt och prova alternativa arbetssätt. Genom flexibilitet och gemensamt ansvarstagande möter vi våra brukare i en äldreomsorg som står inför en spännande framtid där vi tillsammans behöver hitta de bästa lösningarna utifrån demografiska utmaningar, pandemins lärdomar, ökade äldre befolkning och välfärdsteknikens möjligheter. Vi säkerställer att Hörbyborna kan leva och åldras tryggt i kommunen. Vi vill ha motiverade medarbetare och en bra balans mellan arbete och fritid.
I uppdraget som socialsekreterare inom vård och omsorg ingår det att: Ta emot ansökningar, utreda och fatta beslut om insatser samt att följa upp besluten, enligt Socialtjänstlagen. Samverka internt och externt med exempelvis hälso- och sjukvård och andra myndigheter. Vara delaktig i att utveckla enhetens arbete.
Vi arbetar mot tydliga mål och med Hörbys brukare i fokus.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och söker dig som tycker om att arbeta i team såväl som självständigt, samt gillar att dela med dig av din kunskap. För att trivas i rollen bör du ha fallenhet för att bygga relationer då du kommer ha många kontaktytor, både internt och externt. Vi önskar att du som söker är nyfiken och kreativ och gillar utveckling. Rollen kräver att du har ett strukturerat arbetssätt samt god prioriteringsförmåga. Du arbetar rättssäkert och har en mycket god kommunikativ förmåga i så väl tal som skrift.
Vi söker dig som har en socionomexamen och vi ser gärna att du har erfarenhet av biståndshandläggning med målgruppen äldre. Du tycker om att arbeta i team med fokus på utveckling liksom att du tycker om att ha variation i dina arbetsuppgifter. Du är öppen för nya idéer och arbetssätt som du vill dela med oss. Du har en god slutledningsförmåga och tycker om att arbeta självständigt och lösningsfokuserat. Du har lätt för att skapa förtroende, har en god samarbetsförmåga och är duktig på att kommunicera tydligt i både tal och skrift. Du är en trygg och stabil person som tycker om att arbeta strukturerat och med eget ansvar. Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning i dokumentationssystemet Life Care.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Enligt avtal.
