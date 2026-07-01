Socialsekreterare inom skadligt bruk och beroende
Eksjö Kommun / Socialsekreterarjobb / Eksjö Visa alla socialsekreterarjobb i Eksjö
2026-07-01
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Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Du arbetar med vuxna som är i behov av stödinsatser i sin vardag. Med den enskildes behov i fokus utreder du behov av insatser enligt SoL och följer upp beslutade insatser. I uppdraget ingår att möta den enskilde och dennes anhöriga samt att samverka med andra aktörer för att skapa goda förutsättningar för rätt stöd.
Arbetet innefattar både myndighetsutövning och nära samverkan med klienter, kollegor och externa aktörer.
Då arbetet innefattar dokumentation är det ett krav att du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska. Vi använder verksamhetssystemet Combine.
Rekrytering kan komma att ske löpande.Kvalifikationer
Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du ska ha god kunskap om gällande lagstiftning och erfarenhet av myndighetsutövning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet då arbetet ställer höga krav på samarbetsförmåga, social kompetens och flexibilitet. Eftersom arbetet innebär nära samverkan med kollegor och externa aktörer är du samarbetsinriktad, tydlig i din kommunikation och har god helhetssyn. Du är självständig och ansvarsfull.
Då resor i tjänsten kan förekomma är körkort klass B ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: efter överenskommelse.
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen.
Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där
medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige
Eksjö kommun har före annonsering redan gjort val av annonseringskanaler och undanber oss därför kontakt från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334907-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eksjö Kommun
(org.nr 212000-0589)
Södra Kyrkogatan 4 (visa karta
)
575 80 EKSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eksjö kommun Kontakt
SSR
Eleonohra Page eleonohra.page1@eksjo.se 0381-36741 Jobbnummer
9986242