Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.
Vi söker nu en socialsekreterare till vår biståndsenhet, här finns myndighetsutövningen inom individ och familjeomsorgen samlad och innefattar skadligt bruk och beroende, LSS, äldreomsorg, socialpsykiatri, ekonomiskt bistånd, våld i nära relationer och barn och unga.
Under kommande år finns behovet av en socialsekreterare inom området skadligt bruk och beroende som ingår i enheten myndighet vuxen tillsammans med äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri.
Tjänsten skulle efter denna period kunna innebära arbete i någon av de andra enheterna på biståndsenheten barn och unga och ekonomiskt bistånd.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna som socialsekreterare inom skadligt bruk och beroende kommer att vara att arbeta med att utreda behov, ge stöd och bevilja insatser för personer med beroendeproblematik eller skadligt bruk. Det kan handla om problem med alkohol, narkotika eller spel om pengar.
Arbetet innefattar både myndighetsutövning och nära samverkan med klienter, kollegor och externa aktörer.
Då arbetet innefattar dokumentation är det ett krav att du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska. Vi använder verksamhetssystemet Combine.
Rekrytering kan komma att ske löpande.Kvalifikationer
Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du ska ha god kunskap om gällande lagstiftning och erfarenhet av myndighetsutövning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet då arbetet ställer höga krav på samarbetsförmåga, social kompetens och flexibilitet. Eftersom arbetet innebär nära samverkan med kollegor och externa aktörer är du samarbetsinriktad, tydlig i din kommunikation och har god helhetssyn. Du är självständig och ansvarsfull.
Då resor i tjänsten kan förekomma är körkort klass B ett krav.
