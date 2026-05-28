Socialsekreterare inom myndighet Vuxen
Vill du arbeta i en utvecklings- och kvalitetsinriktad socialtjänst där du får växa i din yrkesroll - tillsammans med engagerade kollegor och nära stöd i vardagen? I staden ansvarar socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att möjliggöra för invånare att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället.
Vi är nu över ett år in i vår nya organisation med fokus på att skapa en mer tillgänglig socialtjänst utifrån tre huvudområden: verksamhetsområde myndighet, insatser och service samt boende. Vi har höga ambitioner - och samtidigt ett starkt fokus på att skapa hållbara förutsättningar för våra medarbetare. Här kombineras styrkan i en stor socialförvaltning med nära samarbeten, hög kompetens och stor delaktighet i vardagen.
Nära ledarskap, hållbara förutsättningar och utveckling tillsammans
Hos oss får du ett nära ledarskap med hög tillit, tydliga arbetssätt och ett team som värdesätter kollegialt stöd och kvalitet i handläggningen. Varje team har en teamledare som är den operativa ledaren i vardagen och ett komplement till din närmsta chef som har arbetsmiljöansvaret. Teamledare och chef arbetar nära tillsammans för att skapa trygghet, struktur och goda förutsättningar i det dagliga arbetet.
Vi har också verksamhetsutvecklare som arbetar dedikerat med att utveckla verksamheten på övergripande nivå och skapa hållbara arbetssätt för framtiden. För att säkerställa en rimlig arbetsbelastning genomförs arbetstyngdsmätningar var tredje månad. Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska kunna kombinera ett meningsfullt arbete med balans i vardagen, oavsett om det handlar om fritid, återhämtning eller föräldraskap. Inom myndigheten finns, när arbetet tillåter, möjlighet att arbeta på distans.
Vi erbjuder goda utvecklingsmöjligheter med tydliga karriärvägar och möjlighet till fördjupning och specialisering. Helsingborgs stad satsar aktivt på moderna, digitala verktyg och arbetssätt som skapar kvalitet, struktur och utrymme för professionellt socialt arbete - där du får möjlighet att påverka människors livskvalitet på riktigt.
En framtida kollega tycker att något av det bästa med jobbet är:
"Att man aldrig blir fullärd utan alltid kan, och behöver, utveckla och lära nytt. Den starka sammanhållningen och viljan att hjälpas åt gör stor skillnad i vardagen."
Ditt uppdrag
Som socialsekreterare ansvarar du för utredning, bedömning, planering och uppföljning gällande de personer som ansöker om bistånd på vår enhet. En viktig del i arbetet är dokumentation och samarbete, dels med kollegor inom den egna förvaltningen, men även med andra myndigheter och organisationer.
I rollen ingår:
utredning och behovsbedömning av vuxna individer
beslut om insatser enligt SoL och LVM
dokumentation, uppföljning och löpande handläggning
samtal, motivationsarbete och rådgivning
samverkan med interna och externa aktörer
bidra i metod- och utvecklingsarbete
Utredning och uppföljning Vuxen
Inom Utredning- och uppföljningsenheten samlas verksamhetens myndighetsutövning inom vuxenområdet. Här arbetar vi med ärenden inom skadligt bruk och beroende samt socialpsykiatri.
Du möter personer i olika livssituationer och arbetar med att skapa förutsättningar för förändring och ökad självständighet. Rollen innebär både självständigt arbete och nära samverkan med kollegor och andra aktörer runt individen.
Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av arbete inom skadligt bruk och beroende och/eller socialpsykiatri
B-körkort samt körvana
Meriterande
ASI- och/eller CAN-utbildning samt erfarenhet av att arbeta med bedömningsinstrumenten
Erfarenhet av verksamhetssystemet Lifecare
Kunskaper inom MI (motiverande samtal)
Vem är du?
Du är trygg i din yrkesroll och trivs i en vardag där ärendena är varierande.
Personliga kvalifikationer:
samarbetsvilja och arbeta prestigelöst i grupp
sätta klientens behov i centrum med fokus på delaktighet under arbetsprocessen
ha ett öppet och positivt förhållningssätt i mötet med andra.
arbeta med en tydlig struktur och kommunikation.
förmågan att utvärdera dina egna insatser samt utveckla nya mål.
ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift
arbetet kräver att du kan arbeta självständigt och hitta individuella lösningar
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Därför Helsingborgs stad
Här har du ett meningsfullt uppdrag där du gör verklig skillnad varje dag - för människor i utsatta livssituationer. Här kombinerar vi ett viktigt samhällsuppdrag med starka stödstrukturer som handledning, kontinuerlig kompetensutveckling och ett tydligt fokus på friskfaktorer och hållbar arbetsmiljö.
Anställning
Tjänsterna är inom socialförvaltningen i Helsingborgs stad. Förskjuten arbetstid kan förekomma inom vissa områden och kvällstjänstgöring ingår vid behov.
Vår arbetsplats är rökfri och hälsomedveten och som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor per år samt många andra fina erbjudanden att nyttja i vår förmånsportal E-passi.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 17 juni.
Urval och intervjuer sker löpande. Du lämnar din ansökan via vårt rekryteringssystem.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller yrkeslegitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor. Om du saknar svar från oss, kontrollera skräpposten då mejl ibland sorteras dit. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
