Socialsekreterare inom LSS till Kramfors kommun
2025-10-30
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Som socialsekreterare inom LSS ansvarar du för att:
* Ta emot och handlägga ansökningar enligt LSS och SoL (boendestöd).
* Bedöma personkrets-tillhörighet, utreda behov och fatta beslut.
* Arbeta enligt IBIC i Mitt Treserva, med fokus på individuella målsättningar och brukarens delaktighet genom hela processen.
* Samverka med utförare och andra aktörer för att skapa individanpassade insatser.
* Vara ansvarig för ärenden och följa upp insatser.
* Bevaka och använda LifeCare (kommunikationsplattformen för samverkan med sjukvården).
För att du ska trivas och få rätt förutsättningar i ditt arbete erbjuder vi:
* Veckovis ärendedragning och regelbunden extern handledning
* Juridisk rådgivning och löpande kompetensutveckling
* Flextidsavtal och möjlighet till distansarbete upp till två dagar per vecka
* Friskvårdsbidrag och möjlighet att växla semesterdagställägg mot extra ledighetKvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Socionomexamen eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Erfarenhet av arbetet med målgruppen, utrednings- och handläggningsarbete inom socialtjänsten och speciell LSS (meriterande).
* God förmåga att arbeta administrativt och bemöta klienter utifrån deras olika förutsättningar professionellt.
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, flexibilitet och samarbetsförmåga. B-körkort är ett krav.
Du är varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors kommun
(org.nr 212000-2429), http://www.kramfors.se Arbetsplats
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Leena von Kittlitz Leena.vonkittlitz@kramfors.se 0612-80272 Jobbnummer
