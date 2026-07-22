Socialsekreterare inom försörjningsstöd aug-okt
Novant AB / Socialsekreterarjobb / Borås Visa alla socialsekreterarjobb i Borås
2026-07-22
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Vi söker en erfaren socialsekreterare för ett konsultuppdrag inom försörjningsstöd.
I rollen arbetar du med handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen, utredningar, bedömningar och beslut om ekonomiskt bistånd. Du möter klienter, ger stöd och vägledning samt samverkar med andra myndigheter och aktörer för att skapa hållbara lösningar.Publiceringsdatum2026-07-22Kvalifikationer
Socionomexamen
Erfarenhet av myndighetsutövning inom försörjningsstöd
God kunskap om Socialtjänstlagen
God dokumentationsförmåga
God datorvana
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
God samarbetsförmåga
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Om uppdraget
Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Uppdragslängd: 3 månader
Möjlighet till förlängning kan finnasSå ansöker du
Skicka CV och en kort presentation. Urval sker löpande.Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer samt vård- och omsorgspersonal. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: kontakt@novant.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VGRSocionom". Arbetsgivare Novant AB
(org.nr 559490-8948)
503 30 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10009626