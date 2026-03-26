Socialsekreterare inom familjehemsvården
2026-03-26
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
Nu söker vi en Socialsekreterare inom familjehemsvården på Rekrytering och matchning. I rollen som Socialsekreterare på vår enhet kommer du att bli placerad i utredningsgruppen eller uppföljningsgruppen. Utredningsgruppen är den grupp som letar resurser, utreder och matchar rätt barn till rätt familjehem/kontaktfamilj/kontaktperson. I uppföljningsgruppen följer du upp familjerna/kontaktpersonerna i deras uppdrag där du stöttar, vägleder och handleder dem. I uppdraget ingår en del avtalsskrivningar och ekonomiska uträkningar.
Vidare har båda grupperna ett tätt samarbete. I arbetet ingår även att samverka med de andra socialsekreterarna på avdelningen så som barnets socialsekreterare.
Din arbetsplats
Som socialsekreterare arbetar du utifrån de mål som social- och omsorgsnämnden beslutat om. Nämndens verksamhet ska genomsyras av professionellt bemötande och god tillgänglighet. Myndighetsutövningen ska ske rättssäkert och effektivt. Arbetet kräver stor flexibilitet och erfarenhet då behoven ser olika ut utifrån individens förutsättningar och arbete med olika målgrupper.
Socialförvaltningen består av avdelningarna Barn och unga (0-20 år), Vuxna, Nära socialtjänst, LSS och stab/verksamhetsstöd. Avdelningen Barn och unga består av fyra utrednings- och uppföljningsenheter, enheten Rekrytering och matchning samt enheter för utförande av boende och öppenvård. Avdelningen har uppdraget att utreda, följa upp, utföra och tillgodose insatser utifrån målgruppens behov samt driva kvalitets- och utvecklingsarbetet med fokus på barn och unga.
Avdelningen består av cirka 210 medarbetare. Den leds av avdelningschef och 8 enhetschefer samt 12 samordnare/förste socialsekreterare.
Avdelningen samverkar med övriga avdelningar, till exempel avdelning Nära socialtjänst där bland annat våra mottagningar för barn och vuxna organiseras samt familjerätt och övrig öppenvård.
På enheten Rekrytering och matchning arbetar det 13 socialsekreterare och inom enheten finns också 7 Resurskoordinatorer som matchar rätt insatser till barn och vuxna såsom LSS boenden, öppenvård, HVB hem, korttidshem samt att vi också har i uppdrag att vara ansiktet utåt för att hitta frivilliga resurser till de olika uppdragen som familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson. Enheten har också 2 konsulenter som stöttar familjehemmen.
Arbetstiderna är måndag-fredag, 07:50-17:00 med flextidsavtal och du sitter på Drottninggatan 45.
Du som söker
Vi söker dig som har socionomexamen eller beteendevetenskaplig examen med kurser inom psykologi, socialt arbete, förvaltningsrätt och socialrätt. Har du erfarenhet av behandlingsarbete kopplat till familj och barn inom exempelvis öppenvård eller dygnsvård ser vi det som meriterande. Vi ser även att du har erfarenhet av utredningsarbete och uppföljning inom socialt myndighetsarbete samt erfarenhet av familjehemsvård.
Vidare har du god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift då tjänsten innebär interna och externa kontakter med tillhörande dokumentation. I tjänsten förekommer det resor vilket kräver att du har B-körkort.
För att lyckas i rollen som socialsekreterare har du förmågan att sätta dig in i andras perspektiv utan att ta över personens känslor. Då arbetsdagen snabbt kan förändras ser vi att du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och har förmågan att förändra ditt synsätt. Vidare planerar, organiserar och prioriterar du arbetet på ett adekvat sätt och du arbetar bra med andra människor där du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är lugn och kontrollerad i stressade och pressade situationer. I rollen kan du komma att ställas inför svåra avvägningar och då krävs det att du kan väga samman komplex information och göra korrekta avvägningar och prioriteringar.
Vi kommer att begära ett utdrag ur belastningsregistret. Beställ ditt utdrag först om du blir kallad på intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 2027-07-01
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16967
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
