Socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd och vuxenhandläggning
Läkarakuten i Sverige AB / Socialsekreterarjobb / Vadstena Visa alla socialsekreterarjobb i Vadstena
2026-06-24
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Läkarakuten/Resursakuten är ett bemanningsföretag som hjälper verksamheter att hitta rätt kompetens – snabbt och med personlig service.
Vi matchar erfarna konsulter med uppdrag i hela Sverige och finns med dig genom hela processen – från första kontakt till avslutat uppdrag.
Nu söker vi inför hösten Socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd och vuxenhandläggning 100 %, arbetstid vardagar 8-17. Socionomexamen eller likvärdig utbildning med minst tre års erfarenhet inom området myndighetsutövning ekonomiskt bistånd/vuxenhandläggning. Inom vuxenhandläggningen förekommer arbetsområden inom bl.a. våld i nära relationer, skadligt bruk och beroende och sociala bostadsfrågor.
När du arbetar genom Läkarakuten får du en personlig kontaktperson som hjälper dig hitta uppdrag som passar din specialitet och dina önskemål.
Vi erbjuder dig flexibelt upplägg, trygga anställningsvillkor, bra lön och goda förmåner. Du får en personlig kontakt med din konsultchef, samtidigt som du får chansen att bredda din kompetens, få nya erfarenheter och utvidga ditt kontaktnät.
Tveka inte att höra av dig om du har frågor – vi hjälper dig gärna!
Välkommen till Team Läkarakuten.
Tveka inte att höra av dig om du har frågor – vi hjälper dig gärna!
Välkommen till Team Resurs/Läkarakuten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: info@lakarakuten.se Arbetsgivare Läkarakuten i Sverige AB
(org.nr 559186-4581)
114 36 STOCKHOLM Arbetsplats
Läkarakuten Kontakt
Mathilda Gussing info@lakarakuten.se Jobbnummer
9976874