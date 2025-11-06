Socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd [Bollnäs]
2025-11-06
Portabel Health söker en konsult inom rollen socialsekreterare för uppdrag inom ekonomiskt bistånd på Försörjningsstödsenheten i Bollnäs kommun.
Arbetet utförs huvudsakligen på plats i Bollnäs. En mindre del av arbetet kan utföras på distans enligt överenskommelse. Resor kan förekomma vid behov.
Uppdraget är på heltid och utförs dagtid under veckans arbetsdagar.
Uppdragsperioden är från 17 november 2025 till 15 februari 2026 med möjlighet till förlängning till 15 augusti 2026.Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Exempel på uppgifter inom rollen:
Utföra myndighetsutövning och handlägga ärenden inom försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd
Göra utredningar och individuella bedömningar av klienters behov
Planera och följa upp insatser tillsammans med klienter med fokus på självförsörjning
Samverka med kollegor inom individ- och familjeomsorg samt med externa samarbetspartners
Delta i utvecklingsarbete för enhetens arbetsmetoder och kvalitet
Säkerställa att dokumentation görs enligt gällande lagstiftning och rutinerKvalifikationer
Socionomexamen
Minst fem års erfarenhet av myndighetsutövande socialt arbete inom ekonomiskt bistånd
Erfarenhet av att arbeta i Treserva
B körkort och god datorvana
Mycket god förmåga att dokumentera och kommunicera på svenska i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt med egna utredningar utan medhandläggare
Tillgänglig under hela uppdragsperioden
Närvaro på arbetsplatsen minst tre dagar per vecka
Meriterande
Minst åtta års erfarenhet av myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd
Minst fyra års aktuell erfarenhet under de senaste sex åren
Erfarenhet av strukturerade bedömningsstöd, exempelvis Instrument X
Erfarenhet av samordning eller utvecklingsarbete inom IFODina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i din profession och har god förmåga att arbeta självständigt i komplexa ärenden.
Du är strukturerad, analytisk och har god förmåga att skapa tillit i mötet med människor i en utsatt situation.
Du samarbetar väl med kollegor och bidrar till ett professionellt och respektfullt arbetsklimat.
Övriga krav
Sekretess gäller enligt socialtjänstlagens bestämmelser
Eventuellt utdrag ur belastningsregister kan krävas
Digitala och skriftliga arbetsrutiner ska följas enligt kommunens riktlinjer
Omfattning och varaktighet
Omfattning: heltid
Arbetstid: dagtid cirka åtta timmar per arbetsdag, lunch rast utan arbetstid
Plats: Bollnäs
Period: 17 november 2025 till 15 februari 2026
Förlängning: Möjlig till 15 augusti 2026
Om Portabel Health
Portabel Health arbetar med hållbar bemanning inom vård och omsorg samt socialt arbete. Vi matchar kvalificerade konsulter med verksamheter som behöver trygg kompetens och stabil kontinuitet. Vårt fokus är att skapa goda förutsättningar för både uppdragsgivare och konsulter så att arbetet kan utföras med kvalitet, omtanke och professionalism.
Välkommen att skicka in din intresseanmälan.
Vi behandlar ansökningar löpande och ser fram emot att komma i kontakt med dig. Tveka inte att höra av dig om du har frågor om uppdraget eller processen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
E-post: info@portabelhealth.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Portabel AB
(org.nr 559501-7384), https://portabelhealth.com/welcome Jobbnummer
9591551