Socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd!
2026-02-27
Socialförvaltningen arbetar aktivt för att vara där för de som behöver lite extra stöd och hjälp när livet är som mest utmanande. Oavsett om det handlar om barn, tonåringar eller vuxna, är socialförvaltningen där för att göra livets sociala berg-och-dalbana lite lättare att åka på. Brinner du för människors självständighet och vill vara deras hjälpande hand på resan? Då är det hos oss du ska vara!
I Höganäs kommunkoncern finns en lokal passion och en framåtanda. Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som gör vardagen för kommunens invånare lite bättre, idag och varje morgondag. Hos oss i Höganäs skapar du mening på din arbetsplats och levererar verklig nytta till samhället.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du varje dag får möjlighet att göra skillnad för andra? Trivs att arbeta i en miljö där flexibilitet, mod och initiativförmåga värderas högt? Då har vi en tjänst för dig! Nu söker vi en engagerad och lösningsfokuserad socionom till en tjänst som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd i Höganäs kommun.
Du blir en del av ett team som består av 12 engagerade kollegor: socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd, socialsekreterare inom dödsbo, integrationshandledare, budget- och skuldrådgivare samt enhetschef. Vi arbetar tillsammans med stort engagemang och fokus på kvalitet, utveckling och samverkan.
Som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd ansvarar du för att utreda, bedöma, besluta om och följa upp insatser enligt Socialtjänstlagen. Arbetet innebär också att du stödjer individen i deras väg mot självförsörjning, genom motiverande samtal, upprättande av individuella planer och samverkan med interna och externa aktörer. En viktig del av uppdraget är att driva och utveckla samverkan med kommunens arbetsmarknadsenhet, där vårt gemensamma mål är att skapa förutsättningar för kommuninvånare att få sysselsättning och nå självförsörjning. Inom gruppen arbetar vi med hela processen från första samtalet, nybesök, uppföljning och arbetet fram till att ärendet avslutas.
Som en del av det dagliga arbetet deltar du regelbundet i teammöten och ärendehandledning tillsammans med kollegor och arbetsledare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller en annan likvärdig högskoleexamen, och som har erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd. Du har en god kommunikativ förmåga och uttrycker dig tydligt och strukturerat i både tal och skrift. Du är professionell, lyhörd och har ett respektfullt bemötande. Vidare har du en god förmåga att arbeta självständigt i dina ärenden, samtidigt som du trivs med att samarbeta i team och bidra till gemensamt ansvarstagande. Som person är du engagerad och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du är handlingskraftig och du ligger alltid steget före.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemet Lifecare. Meriterat är också om du har utbildning i Motiverande Samtal (MI).
Det är även en fördel om du har körkort, tillgång till tjänstebil finns.
"Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.
