Socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd
Fagersta kommun / Socialsekreterarjobb / Fagersta
2026-01-13
Fagersta ligger i norra Västmanland. Kommunen har en omfattande samverkan med närliggande kommuner. Det geografiska läget är mycket bra med närhet till ett stort befolkningsområde. I kommunen är vi idag cirka 13 100 invånare.
Välkommen till ett meningsfullt arbete och en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för utifrån kommunens gemensamma värdegrund; samarbete, trygghet, ansvar, respekt - STAR.
Hos oss har du möjlighet till bland annat friskvårdsbidrag och frikort till simhall, gym och utomhusbad.
Om arbetsplatsen - det här är vi!
Vi söker en vikarierande socialsekreterare under ordinarie befattningshavares föräldraledighet, från 1 mars 2026 till och med 31 januari 2027 inom ekonomiskt bistånd.
Enheten Ekonomiskt bistånd ansvarar för att utreda rätten till ekonomiskt bistånd. Vi är fem medarbetare som tillsammans erbjuder medborgarna en god tillgänglighet och är serviceinriktade med klienten i fokus. Ekonomiskt bistånd leds av en teamledare och en enhetschef. I samma enhet ingår även två socialsekreterare som arbetar med vuxna med skadligt bruk och beroende, samt våld i nära relation.
Som nyanställd hos oss erbjuds du en introduktion tillsammans med en erfaren socialsekreterare.
Ditt uppdrag
Som socialsekreterare hos oss ansvarar du för allt mellan mottagningsfunktion av nya ärenden, utredning samt ett aktivt arbete att stödja klienterna till egen försörjning. Stor vikt läggs på det sociala arbetet tillsammans med klienterna. Du följer upp insatser och arbetar lösningsfokuserat tillsammans med klienten. Du bidrar till en evidensbaserad praktik där teori, erfarenhet och klientens perspektiv väger lika tungt.
Dina kvalifikationer och meriter
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen, eller annan av arbetsgivaren bedömd likvärdig utbildning
• Kunskap om aktuell lagstiftning
• God förmåga att formulera dig i tal och skrift, då en viktig del av arbetet består av dokumentation och kommunikation.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd.
Du är strukturerad och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är flexibel i ditt arbete och agerar professionellt. Du relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med individen i fokus. Du trivs med att arbeta i ett team och är intresserad av att delta i att utveckla gruppens kompetens och arbetsgemenskap. Du har en helhetssyn i ditt uppdrag och tar hänsyn till det större perspektivet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas under annonseringsperioden.
För anställning krävs uppvisande av utdrag från Polisens belastningsregister.
Vi eftersträvar en god åldersspridning och ser positivt på sökande ur alla åldrar. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift.
Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fagersta kommun
Socialförvaltningen, Individ och familjeomsorgen Kontakt
Sari Korpelin 0223-44267 Jobbnummer
