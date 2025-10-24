Socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd
2025-10-24
Stolthet, trivsel, lojalitet, bra chefer och kollegor och en känsla av att bidra till ett bättre samhälle. Så känner medarbetarna för Sölvesborgs kommun som arbetsgivare. Vi erbjuder våra medarbetare meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad för andra människor. Vill du bli en av oss?
Arbete- och välfärdsförvaltningen består av Individ- och familjeomsorg, Stöd, service och boende samt Utbildning, arbete och förebyggande. Totalt är vi cirka 300 medarbetare som arbetar salutogent och lösningsinriktat med en kunskapsbas i metoder med vetenskaplig grund.
Vårt uppdrag är att hjälpa och stödja individer med sociala problem och/eller funktionssvikt, att arbeta förebyggande och främjande för att motverka utanförskap och sociala problem och genom studier eller sysselsättning hitta vidare ut i arbetslivet mot självförsörjning. Utifrån ett barnrättsperspektiv hjälper, stödjer och skyddar vi barn och ungdomar för att de ska kunna leva och utvecklas under goda och trygga förhållanden.
Placering: Försörjning- och integrationsenheten (FIA) inom Utbildning, försörjning och förebyggande (UFF).
Inom Försörjning- och integrationsenheten är vi åtta medarbetare. Enheten erbjuder en arbetsplats som genomsyras av en helhetssyn gentemot våra medborgare och bejakar medarbetarnas personliga styrkor. Vi lägger stor vikt vid delaktighet och samarbete. Vårt arbetssätt baserar sig på ett lösningsfokuserat synsätt, inkludering och att se varje individs förmågor. Inom enheten ansvarar vi utöver ekonomiskt bistånd också för mottagande av nyanlända och och budget- och skuldrådgivning.
Vi erbjuder dig bland annat:
* Individuellt anpassad introduktion genom mentorskap.
* Tillgång till nära och tillgänglig arbetsledning.
* Engagerade kollegor.
* Friskvårdstimme.
* Flexibel arbetstid.
Ny och fräsch arbetsplats mitt i centrum, nära till allmänna kommunikationer.
Vi söker en socialsekreterare och kollega med intresse av att jobba med förändringsarbete för en bred målgrupp och som vill vara med och utveckla framtidens socialtjänst inom ekonomiskt bistånd.
Du möter individer som befinner sig i olika livssituationer. Uppdraget innebär att stödja personen i att bli självförsörjande och under tiden utreda och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd. Vi strävar efter att alltid se till det som fungerar hos varje enskild individ och fokuserar på att alla ska få individuellt anpassat stöd i sin planering mot självförsörjning genom studier eller arbete. Vi lägger stort fokus på förändringsarbetet och arbeta nära den enskilde liksom att arbeta förebyggande.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller som har en högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Tidigare erfarenhet av myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd är meriterande men du som är nyutexaminerad är också välkommen att söka tjänsten.
I din yrkesroll är det viktigt att du har inlevelseförmåga, lyhördhet och kreativitet i mötet med de personer vi tillsammans arbetar för. Du ska ha god förmåga att samarbeta med både kollegor och verksamhetens samarbetspartner. Arbetet kräver en god förmåga att analysera, bedöma samt fatta rättssäkra beslut. En god kommunikation och prestigelöshet är betydelsefullt för att vi tillsammans ska lyckas med vårt uppdrag. Vi söker dig som tar initiativ och kan driva arbetet framåt på egen hand. Du har ett coachande förhållningssätt och trivs med att stödja och inspirera andra.
För tjänsten krävs B-körkort för manuellt växlad bil och goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Det innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden gått ut. Är du intresserad av att söka tjänsten, skicka in din ansökan så snart som möjligt.
I Sölvesborgs kommun arbetar våra 1 500 medarbetare efter ledorden värme, närhet och engagemang. Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och vi arbetar tillsammans för att Sölvesborg ska vara en plats där det skapas möjligheter för den som bor, verkar eller vistas här.
Vi erbjuder dig en dynamisk och lyhörd arbetsplats där vi är positiva till nya idéer och god stämning och trivsel har hög prioritet. Som arbetsgivare värnar vi om alla våra medarbetare och erbjuder därför många förmåner. Läs mer på www.solvesborg.se/jobb
Sölvesborg ligger vid Blekinges kust med goda pendlingsmöjligheter från både Karlskrona och Malmö.
