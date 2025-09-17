Socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd
2025-09-17
Dina arbetsuppgifter
Vaxholms stad söker nu en socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd till enheten för vuxenstöd. Här får du stort eget ansvar i en liten kommun med höga ambitioner, där du har goda möjligheter att påverka och utvecklas i din roll. Du kommer att arbeta i en verksamhet med goda resultat i en vacker och trygg miljö, vilket är en av anledningarna till att medarbetare rankar oss som en av de bästa kommunerna att arbeta i. Som socialsekreterare är din roll betydelsefull och mångfacetterad; i dialog med klienterna arbetar du för att hitta lösningar för varje individ. Du möter ofta människor i kris med komplexa livssituationer och får vara med och göra skillnad. Arbetsplatsen ligger i vårt kommunhus i Vaxholm, nära till fina promenadstråk, kollektivtrafik och goda parkeringsmöjligheter. När du har kommit in i rollen finns möjlighet till distansarbete 1-2 dagar per vecka. Varmt välkommen till oss!
Som anställd i Vaxholms stad kan du komma att bli krigsplacerad i staden.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Omfattning: Heltid, 39,5 h/vecka.
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
I denna rekrytering samarbetar Vaxholms stad med Randstad. Välkommen med din intresseanmälan senast 2025-10-19. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på camilla.mansson@randstad.se
.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Ansvarsområden
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att träffa dina klienter och arbeta motiverande mot egen försörjning. Du kommer att utreda och fatta beslut om ekonomiskt bistånd, inhämta information, upprätta förändringsplaner, göra bedömningar och fatta beslut samt följa upp planeringen enligt socialtjänstlagen. Dokumentation och handläggning sker i vårt verksamhetssystem Lifecare.
Du kommer att utreda, bedöma, besluta och verkställa beslut utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer. Eftersom vi arbetar i en teambaserad arbetsmodell kan du även få hantera varierande uppgifter inom enheten. Kvalifikationer
Socionomexamen eller annan relevant utbildning i kombination med god erfarenhet som socialsekreterare.
Meriterande om du har erfarenhet av arbete inom socialtjänst och området ekonomiskt bistånd eller annan myndighetsutövning.
Du kommunicerar väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Du är van vid att möta människor som kan befinna sig i en utsatt situation och har god servicekänsla.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och din möjlighet att bidra till verksamhetens utveckling.Om företaget
Vaxholms stad
Vaxholms stad är en skärgårdskommun med 12 000 invånare och stora naturområden inom gång- och cykelavstånd. Varje år har Vaxholm nära en miljon besökare. Enligt undersökningar är Vaxholm länets tryggaste kommun. En utvecklad kollektivtrafik med goda buss- och båtförbindelser möjliggör god och naturskön pendling från centrala Stockholm och närliggande orter.
Inom kommunens verksamheter är vi idag ca 500 tillsvidareanställda som jobbar med våra invånares, näringsidkares och medarbetares bästa för ögonen utifrån våra värdeord Samspel, Engagemang och Respekt - SER. Ersättning
