Socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd
Härjedalens kommun / Socialsekreterarjobb / Härjedalen
2025-09-10
Välkommen till Härjedalens kommun!
Vad roligt att du vill arbeta hos oss. Tycker du att det är viktigt att möta våra målgrupper med respekt och på ett professionellt sätt så kommer du passa in fint. Som medarbetare får du friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt ersättningar i samband med högskolestudier. Du får också möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor arbeta för fortsatt utveckling av våra verksamheter. Kommunen är ett förvaltningsområde för det samiska språket och kommunkontoren finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Funderar du på att bosätta dig i Härjedalen är du hjärtligt välkommen att kontakta inflyttarservice via e-post: flyttahit@herjedalen.se
eller via vår växel, telefon: 0680-161 00.
Vi tar emot din jobbansökan digitalt i vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter, kontakta en HR-Strateg, via vår växel, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt. Vi undanbeder oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Verksamhetsområdet för socialtjänstens myndighetsutövning och utförarenheter är inne i en spännande utvecklingsfas. Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder har länge haft ett nära samarbete och slogs från och med 1 januari 2025 ihop och bildade jobbcenter.
Syftet med förändringen är att skapa större möjligheter till helhetsperspektiv, större nytta för målgruppen och en mer effektiv verksamhet. Den nya enheten är i startgroparna i att utveckla dessa arbetssätt. Samtidigt står vi inför nationella reformer, som exempelvis ny socialtjänstlag, samsjuklighetsreformen och aktivitetskrav. Det innebär att du som socialsekreterare får vara med på en utvecklingsresa där arbetsuppgifter och arbetssätt kan förändras över tid.
Arbetsgruppen ekonomiskt bistånd/arbetsmarknad består utöver dig av två socialsekreterare och fyra arbetsmarknadshandläggare.
Tillträde snarast, enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
• Utreda den enskildes rätt till ekonomiskt bistånd och tillsammans med den enskilde göra en planering för hur individen kan nå självförsörjning - för att nå en hållbar lösning är det viktigt att du har förmåga att se till hela individens livssituation.
• Tät samverkan med både interna och externa parter.
Inledningsvis kommer du att arbeta heltid som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd men vi ser även att rollen framledes kommer kunna vara en del av projekt, både inom den egna enheten och på övergripande nivå.KvalifikationerKvalifikationer
• Socionomexamen.
• B-körkort.
• Goda kunskaper i svenska, i både tal och i skrift.
• Van att använda dator som arbetsverktyg.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete inom socialtjänst eller myndighetsutövning.
• Kunskaper i verksamhetssystemet VIVA.Dina personliga egenskaper
• Du är ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga.
• Du behöver vara lyhörd och i stressade situationer är det viktigt att du har förmåga att behålla ett professionellt bemötande och förhållningssätt.
• Du har en god förmåga att göra snabba prioriteringar, då det i arbetet kan uppstå akuta situationer.
• Du har en god administrativ förmåga.
• Du är strukturerad och gillar att söka information för att få svar på olika frågor. Det är också viktigt att du har intresse av att lära dig mer och utvecklas inom området.
Vi erbjuder
• Flextid.
• Friskvård på arbetstid och friskvårdspeng.
• Delaktighet i utvecklingen av verksamheten.
Kontaktinformation
Per Thornberg, Ansvarig chef, 0680 - 163 51, per.thornberg@herjedalen.se
Angela Myhr, Fackligt ombud SSR, 0680 - 168 38, angela.myhr@herjedalen.se
Kicki Jonasson, Fackligt ombud Vision, 0680 - 163 67, kicki.jonasson@herjedalen.se
Arbetsplats
Sveg Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5014563544". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härjedalens kommun
(org.nr 212000-2510), http://www.herjedalen.se Kontakt
Fackligt ombud SSR
Angela Myhr angela.myhr@herjedalen.se 0680 - 168 38 Jobbnummer
9502307