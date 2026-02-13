Socialsekreterare inom beroendevården och familjerätt
Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.
I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen - allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök flyttatillarvidsjaur.se!
Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.
Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.
Som medarbetare hos Arvidsjaurs kommun kan du komma att behöva använda din privata telefon för exempelvis inloggning i verksamhetssystem.
Vi välkomnar dig till vårt team som präglas av ett nära lagarbete där vi stöttar och utvecklar varandra. Vi erbjuder utöver det processhandledning och flexibilitet vad gäller arbetsplats, där distansarbete är möjligt enligt kommunens gällande avtal. Som medarbetare hos oss får du även ta del av flextid, friskvårdsbidrag samt en friskvårdstimme varje vecka för att främja hälsa och balans i arbetslivet.
Individ- och familjeomsorgen består av arbetsgrupperna barn och unga, familjerätt, ekonomiskt bistånd, skadligt bruk och beroende samt administration. Inom organisationen finns även personligt ombud och biståndshandläggare. Enheten är relativt liten och samtliga arbetsgrupper jobbar nära varandra.
Beredskap och längre tjänsteresor förekommer, med ersättning enligt gällande avtal. Ledig dag efter beredskap bekostas av arbetsgivaren. Med nuvarande bemanning innebär det att du får ungefär 7 extra lediga dagar per år.
Arbetsområde och ansvarsområde
Som socialsekreterare inom beroendevården och familjerätt hos Arvidsjaurs kommun kommer ditt arbete att vara avgörande för att stödja individer och familjer i utsatta livssituationer. Du får en central roll i att både stärka människors möjligheter till förändring och säkerställa barns och familjers rättigheter.
Dina arbetsuppgifter blir i huvudsak att arbeta med utredning, verkställighet och uppföljning av beslutade insatser inom beroendevården men även visst arbete inom familjerätten. Arbetsuppgifterna kan även över tid och utifrån behov variera inom verksamhetsområdet.
Kvalifikationer och kompetens
Du som söker har:
• Socionomutbildning eller annan relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Utdrag ur belastningsregister kommer att begäras innan anställning som en del i rekryteringsprocessen.
• Du har goda kunskaper i svenska samt lätt för att kunna uttrycka dig tydligt och strukturerat i tal och skrift.
• Du har lätt för att skapa relationer, flexibel, samarbetsvillig och har god kommunikationsförmåga.
Meriterande för tjänsten är:
• B-körkort
• Dokumentations och datorvana
• Goda kunskaper inom gällande lagstiftning för det aktuella området
• Erfarenhet av myndighetsutövning
• Utbildning eller erfarenhet av evidensbaserade metoder som exempelvis: MI (motiverande samtal), BSF (beteende, samtal, förändring), HAP (haschavvänjningsprogram), CRA (community reinforcement approach), MET (motivational enhancement therapy) och ÅP (återfallsprevention). From 2023 erbjuds även CRAFT (Community Reinforcement Approach an Family Training)
• Erfarenhet av systemet Pulsen Combine
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är tillsvidare, 100 %, med start snarast. Provanställning kan komma att tillämpas och tillsättning kan ske löpande under rekryteringsprocessen
