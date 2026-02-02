Socialsekreterare inom Barn och Unga till Ale kommun
2026-02-02
Är du en erfaren socialsekreterare som brinner för att göra skillnad för barn och unga? Vill du arbeta i en organisation där du får använda din kompetens inom utredning och myndighetsutövning? Då kan detta vara uppdraget för dig!
Ale kommun söker nu en Socialsekreterare till barn- och ungaenheten (0-18 år), en roll för dig som vill bidra med trygghet, stabilitet och professionellt socialt arbete inom en verksamhet med stort samhällsansvar.
Om rollen
Som socialsekreterare inom barn och unga kommer konsulten att arbeta med både utredning och mottagning enligt SoL och LVU. Uppdraget innebär att självständigt driva ärenden framåt, genomföra utredningar, göra bedömningar samt säkerställa att beslut dokumenteras och följs upp på ett rättssäkert sätt.
Arbetet kräver god dokumentationsvana och trygghet i handläggningsprocesser. Rollen innebär samverkan med både interna och externa aktörer såsom skola, BUP, polis och andra myndigheter. Dokumentation sker i verksamhetssystemet Treserva. Möjlighet till distansarbete en dag per vecka finns enligt överenskommelse.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting och jobbar som konsult hos Ale Kommun. Uppdraget gäller omgående och sträcker sig i tre månader, med möjlighet till förlängning vid behov. Sista ansökningsdag är den 4/2.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Har socionomexamen
Har flerårig erfarenhet av myndighetsutövning och utredningsarbete inom barn och unga enligt SoL och LVU
Har B-körkort
Är trygg i självständigt arbete och har god förmåga att slutföra ärenden
Har mycket god dokumentationsvana och är väl förankrad i handläggning
Trivs med samverkan och har ett professionellt bemötande i dialog med både interna och externa aktörer
Personliga egenskaper kommer att spela stor roll i uppdraget. För att trivas ser vi att konsulten är ansvarstagande, strukturerad, kommunikativ och trygg i sina bedömningar. Förmågan att skapa förtroende och upprätthålla goda samarbeten är central.
Låter detta som något för dig?
Uppdraget tillsätts så snart som möjligt och intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
Studentconsulting Sweden AB (Publ)
ALAFORS
