Socialsekreterare, IFO Myndighetsutövning barn och familj, 0-20 år
Fagersta kommun / Socialsekreterarjobb / Fagersta Visa alla socialsekreterarjobb i Fagersta
2026-01-21
, Norberg
, Skinnskatteberg
, Smedjebacken
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fagersta kommun i Fagersta
Fagersta ligger i norra Västmanland. Kommunen har en omfattande samverkan med närliggande kommuner. Det geografiska läget är mycket bra med närhet till ett stort befolkningsområde. I kommunen är vi idag cirka 13 100 invånare.
Välkommen till ett meningsfullt arbete och en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för utifrån kommunens gemensamma värdegrund; samarbete, trygghet, ansvar, respekt - STAR.
Hos oss har du möjlighet till bland annat friskvårdsbidrag och frikort till simhall, gym och utomhusbad.
Om arbetsplatsen - det här är vi!
Vill du arbeta som socialsekreterare i en arbetsgrupp med stark gemenskap, nära stöd och möjlighet att utvecklas i din yrkesroll? Hos oss i Fagersta får du ett meningsfullt och utmanande arbete, där du gör verklig skillnad för barn och familjer.
Hos oss arbetar vi för en socialtjänst som är lättillgänglig, jämställd, jämlik och kunskapsbaserad.
Som socialsekreterare hos oss blir du en viktig del i det här utvecklingsarbetet. Myndighetsutövning barn och familj består av 10 engagerade medarbetare som ansvarar för mottagning, utredning och uppföljning av insatser för barn och unga. Du arbetar nära dina kollegor, teamledare och chef . Vi har ett öppet klimat där stöd, samarbete och erfarenhetsutbyte är en självklar del av vardagen.
Vi arbetar nära våra utförare och har en väl utbyggd öppenvård, vilket ger goda möjligheter att arbeta brett, kreativt och med fokus på hemmaplanslösningar. Barnens delaktighet är central i allt vi gör och vi använder oss av evidensbaserade metoder för att stödja både barn och familjer.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och meningsfullt arbete där du tillsammans med övriga medarbetare får vara med och forma framtidens socialtjänst. Hos oss får du också förmåner som friskvårdsbidrag, flextid och möjlighet att ibland arbeta på distans när arbetet så tillåter. I vårt hus finns flera andra avdelningar, vilket gör samverkan nära och naturlig. Som handläggare har du även handledning en gång i månaden som stöd i din yrkesroll.
Ditt uppdrag
Arbetet som socialsekreterare är både betydelsefullt och utvecklande. Rollen kräver personlig mognad, stabilitet och förmåga att hantera komplexa situationer med ett professionellt förhållningssätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utreda och bedöma barns och familjers resurser och behov, fatta beslut samt följa upp insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av unga (LVU). Med den nya socialtjänstlagen på plats från 1 juli behöver våra arbetssätt utvecklas och anpassas kontinuerligt. Förändringen innebär bland annat att vi ska möta familjer som får insatser utan behovsbedömning.
Uppdraget kan innebära både snabba beslut och svåra avvägningar, men du är aldrig ensam i arbetet. Vi arbetar aktivt med att utveckla våra rutiner och arbetssätt och du får stöd av kollegor, teamledare och chef i vardagen. Tillsammans med barn och unga, deras familjer och nätverk arbetar du för att hitta den bästa lösningen för just deras situation. Arbetet sker med utgångspunkt i evidensbaserade metoder och i nära samverkan med kollegor inom individ- och familjeomsorgen samt med andra viktiga aktörer i barnets eller den unges liv.
I Fagersta arbetar vi enligt sk Fagerstamodellen, som bygger på delaktighet, relationer, samverkan och barnrättsperspektiv. Vi satsar på kontinuerlig kompetens- och verksamhetsutveckling och du ges möjlighet att delta i arbets- och utvecklingsgrupper inom området barn och unga.
För att du ska få en bra start erbjuder vi en introduktion som anpassas efter dina behov samt nära stöd av en fadder på enheten.
Dina kvalifikationer och meriter
Socionomexamen är ett krav för tjänsten
För tjänsten krävs att du har kunskap om relevanta lagar, förordningar och föreskrifter samt de riktlinjer och rutiner som gäller inom området. Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Arbetet innebär omfattande dokumentation och du behöver kunna arbeta strukturerat och följa lagstadgade utredningstider. Du har en förmåga att prioritera klientkontakter och arbeta med barnets bästa i fokus, där barnsamtal är en naturlig del i arbetet. God samarbetsförmåga och vilja att samverka med olika aktörer kring barnet och familjen är viktigt, du ska ha god förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att utreda och handlägga ärenden enligt SoL och LVU. Kunskap och erfarenhet av evidensbaserade metoder och samtalsmetodik.
Vi söker dig som är strukturerad, flexibel och har förmåga att planera och organisera ditt arbete väl. Du är positiv och lösningsinriktad och ser möjligheter även i svåra situationer.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Tjänsten kan komma att tillsättas under ansökningstiden.
B körkort är ett krav.
För anställning krävs uppvisande av utdrag från Polisens belastningsregister.
Vi eftersträvar en god åldersspridning och ser positivt på sökande ur alla åldrar. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fagersta kommun
(org.nr 212000-2106) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Individ- och familjeomsorgen Kontakt
Sari Korpelin 0223-44267 Jobbnummer
9696123