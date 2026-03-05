Socialsekreterare i samverkan med Polismyndigheten
2026-03-05
Är du en erfaren socialsekreterare med fallenhet för samverkan? Har du ett särskilt intresse för frågor som rör både polismyndigheten och socialtjänsten? Då är det hos oss du ska jobba!
Vi söker nu en Socialsekreterare i samverkan med Polismyndigheten.
Tjänsten tillhör Ungdomsenheten inom avdelning Stadsövergripande uppdrag barn, familj och trygghet i socialförvaltningen Centrum.
Arbetsgruppen består av 6 socialsekreterare med olika uppdrag. Arbetsplatserna finns på fyra närpolisområden, Nordost, Hisingen, Centrum och Sydväst.
Som socialsekreterare i samverkan med Polismyndigheten arbetar du med frågor som rör både socialtjänst och polis. Du finns till för både polis och socialtjänst och du möjliggör ett bra samarbete mellan myndigheterna där fokus främst ligger på det brottsförebyggande arbetet och tidiga insatser för ungdomar i riskzon. Du kommer att fungera som en samverkansfunktion och en brygga mellan polis och socialtjänst, där du även har en viktig roll i att "översätta" myndigheternas processer för att nå goda resultat för de målgrupper vi är till för.
Du rör dig mellan olika samverkansforum och du kommer att finnas med i olika samverkansgrupper kopplat till ungdomsfrågor som SSPF och SIG. Ett annat regelbundet samverkansforum är LUL-samverkan med fokus på unga under 15 år som blir misstänkta för brott som ibland genererar orossamtal tillsammans med polis.
Du ansvarar även för överlämnandet till den lokala socialtjänsten i de ärenden där du är involverad.
En del av arbetet innebär uppsökande arbete med ungdomar, unga vuxna och barnfamiljer som har kontakt med polisen av olika anledningar. Det uppsökande arbetet bedrivs i första hand på polisstationen i samband med polisutredningar men även vid specifika insatser mot ungdomar ute på fältet tillsammans polis. Personerna vi träffar är antingen gärningspersoner, målsägare, vittnen, anhöriga eller ungdomar i riskzon.
Du kommer även arbeta med stöd- och krissamtal, att motivera och slussa personer med psykosocial problematik till andra verksamheter tex Mini-Maria, behandlingsenheter och andra öppenvårdsinsatser. Du kommer att närvara vid förhör med minderåriga och ha kontakt med vårdnadshavare.
Slutligen ingår även kompetenshöjande insatser för både polis och andra myndigheter på så sätt du håller i utbildningar och föreläsningar för att öka kunskapen om socialtjänstens arbete och processer.Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomexamen.
Du behöver ha flerårig erfarenhet av socialt arbete på socialkontor med myndighetsutövning, gärna inom området barn och unga. Du har god kunskap och erfarenhet om socialtjänstens arbete och myndighetsprocessen.
Du har erfarenhet och god förmåga gällande självständigt arbete i samverkan med andra myndigheter och yrkesgrupper. Du behöver även vara bekväm med att hålla i utbildningar och föreläsningar.
Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta inom- eller tätt tillsammans med Polismyndigheten, och att du har kunskap om Polismyndighetens processer.
Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med uppsökande ungdomsarbete.
Vi ser det även som meriterande om du har kunskap och/eller utbildning inom ungdomskriminalitet, ungdomspsykologi, gängkriminalitet och/eller missbruk.
Har du erfarenhet av att jobba med människor i kris är även det meriterande.
B-körkort ser vi även som meriterande, det är även positivt om du har god teknisk kompetens.
Eftersom du arbetar i samverkan med en mängd olika myndigheter och verksamheter är det viktigt med lyhördhet, gott bemötande och att du har en god förmåga att samverka och samarbeta. Du behöver kunna röra dig obehindrat i olika forum och anpassa ditt bemötande beroende på tillfälle och situation.
Utifrån att du är placerad hos en annan myndighet ställer det i sin tur krav på självständighet och social säkerhet hos dig som person. Du är trygg i dig själv och din kompetens och du har förmåga att vara en representant för socialtjänsten i de forum du är med i, alltid med målgruppens bästa i fokus.
Du har en helhetssyn på så sätt att du kan se ditt arbete som en del i ett större sammanhang och förstår hur det påverkar och påverkas av andra delar av organisationen. Du har även en pedagogisk ådra, och du är skicklig på att förklara och kommunicera för att skapa förståelse och kunskap hos andra.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Arbetstiden består huvudsakligen av dagtidsarbete mån-fre, men viss kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma utifrån uppdrag.
Då tjänsten är säkerhetsklassad kan det bli aktuellt med säkerhetsprövning, vilket bland annat innebär att du måste ge samtycke till registerkontroll som genomförs av Säkerhetspolisen innan du erbjuds en eventuell anställning. Svenskt medborgarskap är ett krav.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag. Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser. Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov. Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.
Om du söker mål och mening på din färd och vill verka i centrala Göteborg - jobba hos oss! Ersättning
