Socialsekreterare/ handläggare till modern enhet för ekonomiskt bistånd
Mölndals kommun / Socialsekreterarjobb / Mölndal Visa alla socialsekreterarjobb i Mölndal
2026-07-27
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I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar för att stötta och hjälpa människor i behov av socialt stöd, vägledning och omsorg. Vi strävar efter att skapa en trygg, jämlik och hållbar stad där alla känner sig sedda och inkluderade. Som socialtjänst är vi en viktig aktör i stadens arbete med social hållbarhet.
Du kommer till en modern, nyfiken och utvecklingsinriktad förvaltning med cirka 250 anställda. Vi arbetar med ett processorienterat arbetssätt där vi sätter brukaren i fokus. Det är en självklarhet för oss att hålla koll på omvärlden och vi ställer om mot att arbeta mer tidigt och förebyggande i enlighet med den nya socialtjänstlagen. Vi vill vara en nära socialtjänst som finns på arenor där Mölndalsborna finns. I arbetet med att ställa om till framtidens sociala välfärd samarbetar vi såväl med andra förvaltningar i staden som med externa aktörer.
Enheten för Ekonomiskt bistånd är ett stöd i vår arbetsmarknadsprocess och är nära kopplat till enheten för Planering & Uppföljning. Med utgångspunkt i att arbete är en friskfaktor för individ, familj och samhälle arbetar vi för att öka vårt fokus på arbete, sysselsättning och rätt försörjning. Grundläggande för vårt arbete är att människor vill och kan ta ansvar för sina egna liv. Med ett starkt arbetsmarknadsperspektiv bidrar vi till att fler Mölndalsbor kommer ut i arbeten och självförsörjning.
Enheten består av elva socialsekreterare och handläggare samt två förste socialsekreterare och enhetschef. Den är uppdelad efter ett mottag (fyra socialsekreterare) vars huvudsakliga arbetsuppgifter är tidsbokning, jour och nybesök. Övriga handläggare arbetar med löpande återansökningar för de sökanden som har ett behov av ekonomiskt bistånd som överstiger tre månader. Vi har gemensamma metodtillfällen. Till enheten är även knutet en handläggare som arbetar med de felaktiga utbetalningarna och dödsbohandläggare.
Enheten arbetar med utveckling av ett digitaliserat och automatiserat försörjningsstöd med målsättning att huvuddelen av de som ansöker om ekonomiskt bistånd ska göra det digitalt. Det ska vara enkelt att ansöka och enkelt att handlägga rätt. Vi strävar efter att arbeta efter ett tydligt barnperspektiv i vår handläggning.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Enhetens gemensamma uppdrag är att utreda, bedöma och fatta beslut om rätten till ekonomiskt bistånd. Som handläggare har du delegation och fattar egna beslut som kan ha en stor påverkan i den sökandes liv. Du handlägger och utreder främst återansökningar om försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd, allt enligt socialtjänstlagen och utformade riktlinjer som är beslutade av nämnd.
En viktig del i arbetet är samarbete med de andra enheterna inom verksamheten och med externa aktörer. Du blir en del av en arbetsgrupp där det finns kollegialt stöd och där du förväntas delta i verksamhetens utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan relevant eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig. Det är meriterande om du har flerårig erfarenhet av att ha arbetat med handläggning av ekonomiskt bistånd. Har du arbetat med automatiserat försörjningsstöd tidigare så är det meriterande.
Du är noggrann, engagerad, flexibel, ansvarstagande och driver ditt arbete framåt mot mål. Du är samarbetsinriktad, prestigelös och mån om att bidra till verksamhetens bästa. Du planerar ditt arbete på ett effektivt och strukturerat sätt. Du anpassar dig till förändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar och tar egna initiativ. Du är kommunikativ och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
På vår enhet hjälps vi åt och jobbar tillsammans och därför är det av stor vikt att du är samarbetsinriktad. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. På vår enhet värdesätter vi att du har ett gott professionellt bemötande med fokus på klienterna. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
I vissa tjänster krävs digital identifiering (t.ex. BankID) för att utföra arbetsuppgifter. Identifieringen används endast för att bekräfta din identitet i systemen.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337357". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals Kommun
(org.nr 212000-1363)
431 82 MÖLNDAL Arbetsplats
Mölndals stad, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Annika Ewe Royson annika.ewe@molndal.se Jobbnummer
10012652