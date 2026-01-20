Socialsekreterare/handläggare till enheten för ekonomiskt bistånd
Verksamhetsområdet Individ och Familj arbetar varje dag för att Örnsköldsviks medborgare ska få en bättre vardag.
Vi ansvarar för socialtjänstens myndighetsutövning för barn och vuxna i behov av stöd och skydd. Runt våra handläggare finns även chefer, ärendehandledare, administratörer, verksamhetsutvecklare och övriga stödfunktioner där vi tillsammans arbetar för att ge våra kommunmedborgare rätt stöd i rätt tid.
Enheten för ekonomiskt bistånd söker socialsekreterare/handläggare. Arbetet består av utredning och uppföljning av insatser gällande ekonomiskt bistånd. Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete i en enhet som besitter mycket kompetens och engagemang där vi har mycket nytt på gång.
Som socialsekreterare/handläggare för ekonomiskt bistånd utreder du rätten till ekonomiskt bistånd och bistånd i form av bostad.
Vi samverkar med andra enheter inom förvaltningen samt externa myndigheter till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt hälso- och sjukvården. Du kommer att arbeta individuellt och i team med andra socialsekreterare/handläggare med stöd från nära arbetsledning och ärendehandledare.
Du bidrar med stort engagemang i avdelningens verksamhets- och utvecklingsarbete.
Som anställd hos oss har du tillgång till en rad förmåner såsom friskvårdstimme, friskvårdsbidrag, flexibla arbetstider och distansarbete. Väljer du att delvis arbeta på distans utrustar vi din distansarbetsplats med viss utrustning.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig med socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som tillräcklig.
Utöver formella kompetenser kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Har du förmågan att skapa goda relationer, både internt och externt till klienter, kollegor och samarbetspartners? Tycker du om att samarbeta och att ta initiativ? Har du förmågan att arbeta självständigt och tillsammans med andra och fatta snabba och tydliga beslut? Sporras du av att hantera och prestera i utmanande situationer? Ser du positivt på utveckling och vill bidra såväl i arbetet som person? Svarar du ja på frågorna och har kvalifikationerna som krävs så är kanske detta jobbet för dig!
Tjänsterna är på heltid 100% med tillträde snarast eller enligt överenskommelse;
2 tillsvidareanställningar,
1 vikariatsanställning på 1 år med möjlighet till förlängning,
1 särskild visstidsanställning på 1 år.
Ta chansen att komma och jobba med oss, välkommen med din ansökan!
Körkort med behörighet B är ett krav.
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen med din ansökan där du bifogar CV, personligt brev och examensbevis.
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
