Socialsekreterare Första linjen, Ålidhems familjecentral
Umeå kommun, Stöd och omsorg, Myndighetsutövning / Socialsekreterarjobb / Umeå Visa alla socialsekreterarjobb i Umeå
2025-12-10
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå kommun, Stöd och omsorg, Myndighetsutövning i Umeå
Första linjen är ett team med 24 socialsekreterare och nio öppna förskolepedagoger som har sin arbetsplats och tillhörighet kopplat till någon av Umeå kommuns familjecentraler.
Första linjens uppdrag är att erbjuda tidigt och lättillgängligt stöd till barn och unga och deras familjer. Detta är ett spännande och mycket varierande arbete i en arbetsgrupp med kompetenta och mycket engagerade och hjälpsamma kollegor.
Vi söker nu en vikarierande socialsekreterare till Ålidhems familjecentral!Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Att arbeta som socialsekreterare på första linjen innebär att du är socialtjänstens representant vid familjecentralen på området och i olika forum för samverkan, till exempel Hälsa-lärande-trygghetsmöte (HLT möte).
I uppdraget ingår att erbjuda föräldrasupport genom enskilda råd-och stödsamtal till föräldrar, individuellt utformade insatser anpassade för familjen samt föräldrastödjande gruppverksamheter. Då myndighetsutövning ingår i uppdraget kommer du även att utreda barn och ungdomars behov av stöd och skydd. Fokus i ditt arbete är att stärka och utveckla relationen mellan föräldrar och barn samt andra viktiga vuxna i barnens liv. Du bidrar även till att utveckla strukturer och strategier som säkrar att barn och ungas omsorgs-och utvecklingsbehov blir tillgodosedda. Med grund i ett familjecentrerat arbetssätt arbetar du med hela familjen och dess nätverk i samverkan med andra aktörer som möter målgruppen.
Första linjen arbetar enligt Barns Behov I Centrum (BBIC) som är ett enhetligt system för utredning och uppföljning för Barn och Unga med mål att bedriva ett kvalitativt gott socialt arbete byggt på kunskap, tillgänglighet, kontinuitet, delaktighet och helhetssyn.
Om dig
Vi söker dig som har en god samarbets- och initiativförmåga. Som person bör du kunna se individer utifrån ett helhetsperspektiv och att du kan arbeta självständigt. Arbetet har varierande arbetsuppgifter med frihet under ansvar. Det innebär stora utmaningar och arbetet kan många gånger vara oförutsägbart och kräver flexibilitet och förmåga att omprioritera. Det innebär också mycket stimulerande, meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter med möjlighet att påverka, tillsammans med kollegorna i teamet.
Då det i uppdraget ingår att utreda barn och ungas behov av stöd och skydd samt utföra stödinsatser till barn och unga och deras familjer, är det viktigt att du besitter god förmåga att bedöma rätt insats på rätt nivå och i rätt tid. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Socionomexamen
Erfarenhet av socialt arbete
B-körkort
Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift
Vi ser positivt på om du har erfarenhet eller kunskap av:
BBIC
Risk- och skyddsfaktorer
Nätverksarbete och systemperspektiv
Signs of safety
Föräldrastödsprogram, t.ex. COPE eller likvärdigt
Metoder och arbetssätt i stöd- och behandling med fokus barn-unga och föräldrastöd
Är du intresserad av att arbeta vid Första Linjen? Skicka in din ansökan till oss så snart som möjligt, varmt välkommen!Övrig information
Tjänsten avser ett vikariat, heltid, med start 2026-04-01 till och med 2027-04-01.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, https://www.umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande. Och jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/875". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Umeå kommun, Stöd och omsorg, Myndighetsutövning Kontakt
Ulrika Block, enhetschef 090-161045 Jobbnummer
9637359