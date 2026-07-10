Socialsekreterare för placerade barn, Familjehemsteamet
Nybro kommun, Individ- och familjeförvaltningen, Barn och familj / Socialsekreterarjobb / Nybro Visa alla socialsekreterarjobb i Nybro
2026-07-10
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Nybro kommun är en expansiv kommun i det småländska glasriket med cirka 20 000 invånare. Här finns stora och små företag främst inom glas-, trä- och pappersindustrin - flera av dem världsledande inom sina respektive branscher.
Kommunen har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med järnväg samt en flygplats inom tre mil.
I Nybro kommun finns möjligheterna att välja attraktiva boende med vackra miljöer i staden eller på landsbygden. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda då det aldrig är långt till naturen.
Nybro kommuns vision är "Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro."
På nybro.se kan du bland annat läsa om hur det är att jobba i Nybro kommun och ta del av vilka förmåner vi erbjuder våra medarbetare:https://nybro.se/jobb-foretagande/nybro-kommun-som-arbetsgivare/
Individ- och familjeförvaltningen ansvarar för insatser enligt SoL och LSS som omfattas av individ- och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Kommunmedborgare som är i behov av socialtjänstens insatser kan erhålla råd, stöd och bistånd. I de flesta fall ges vårt bistånd och våra insatser efter en individuell bedömning som del av vår myndighetsutövning. Vi har ambitionen att de insatser vi ger ska leda till självständighet.
Verksamheten fokuserar på insatser till barn, ungdomar och deras föräldrar, missbruksproblematik, våld i nära relationer, personer med funktionsnedsättning som behöver stöd i sin dagliga livsföring, personer i behov av försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder, rehabilitering och integration.
Ledstjärnan inom verksamhetsområdet IFO Barn- och familj i Nybro kommun är att kunna erbjuda de barn och ungdomar och deras familjer vi möter det bästa möjliga. Vi strävar efter en mål- och resultatstyrd verksamhet och för oss är ett gott bemötande och att leva upp till gällande lagkrav högsta prioritet. Ett av de övergripande målen inom verksamheten är att barn och unga så långt det är möjligt ska ges möjlighet att kunna bo och växa upp tillsammans med sin familj, alternativt på annat sätt återförenas med sitt ursprung. Inriktningen i verksamheten vilar på systemteoretisk grund med barnets bästa i fokus där vi strävar efter att hitta alternativa lösningar i nära samverkan med familjer och deras nätverk. Det åligger dock verksamheten ett uttryckligt ansvar för stöd och skydd för barn och ungdomar som under kortare eller längre tid behöver skydd och eventuellt har behov av att placeras utanför hemmet.
Familjehemsteamet ansvarar för vården av placerade barn och stöd till deras ursprungsfamiljer och familjehem samt rekrytering och utbildning av familjehem. I teamet finns socialsekreterare/ barnhandläggare, familjebehandlare och rekryterare av familjehem. Teamet har en organisation, rutin och metod byggd för att skapa de bästa förutsättningarna för att nå målen med vården genom att arbeta med det tredelade föräldraskapet Vi arbetar i ärendeteam som består av minst barnets socialsekreterare och familjebehandlare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna som barnhandläggare är att planera, genomföra och följa upp vården av placerade barn enligt socialtjänstlagen och LVU lagen om vård av unga. Du är en av fyra handläggare i Familjehemsteamet. Vi använder BBIC (barns behov i centrum). Vi kommer under hösten att implementera Lifecare som verksamhetssystem. Vi har tillgång till extern handledning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller på annat sätt uppfyller socialstyrelsens behörighetskrav. Du har flerårig erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning inom området barn och unga. Du har därigenom goda och fördjupade kunskaper i BBIC och lagstiftning företrädesvis SoL, LVU, OSL och FB. Det är meriterande om du har erfarenhet av utredning inom barn och unga och därtill LVU. Stor vikt vid personlig lämplighet. Tjänsten innefattar registerkontroll och sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker. Löpande urval sker under rekryteringsprocessen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 118". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nybro Kommun
(org.nr 212000-0753)
382 80 NYBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nybro kommun, Individ- och familjeförvaltningen, Barn och familj Kontakt
VIsion
Mikael Bolmgren +4648145122 Jobbnummer
9999556