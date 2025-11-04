Socialsekreterare för konsultuppdrag inom barn och unga
Om jobbet
Söker du efter en seriös arbetsgivare som gör det möjligt för dig att ta uppdrag enligt dina önskemål? Nu söker vi dig som är utbildad socionom med flerårig erfarenhet inom myndighetsutövning barn och unga till uppdrag i Norrbotten.
Vi erbjuder dig flexibelt upplägg, trygga anställningsvillkor, bra lön och goda förmåner. Du får en personlig kontakt med din konsultchef, samtidigt som du får chansen att bredda din kompetens, få nya erfarenheter och utvidga ditt kontaktnät.
Om Dedicare
Dedicare är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag och är idag en av Nordens ledande leverantör av socionomer, läkare, sjuksköterskor, och andra profiler inom vårdsektorn. På Dedicare socionom består våra kunder i regel av socialtjänster i hela Sverige som har personalbehov av handläggare eller chefer inom socialtjänstens olika verksamhetsområden. Vi har ramavtal med flera kommuner i hela landet och kan således erbjuda dig ett stort urval av uppdrag på bemanningsbasis. Som konsult kan du välja om du vill ta längre eller kortare uppdrag samt om du vill att arbetsplatsen ska vara i närheten av ditt boende eller om du önskar resa.
Vem är du?
Vår vision är att ha de mest kompetenta medarbetarna. Med kompetens menar vi fackkunskap, relevant erfarenhet och professionell service. Som konsult är det viktigt att du är självgående och beredd på ett omväxlande och utmanande arbete. Som person är du flexibel, positiv och lösningsorienterad. Våra kunder förväntar sig effektivitet liksom god förmåga att ta egna initiativ.
Vi erbjuder
Vi tror att välmående människor gör ett bättre arbete, därför erbjuder vi alla våra konsulter följande:
• Kollektivavtal, tjänstepension, semesterersättning och friskvårdsbidrag
• Du får en lön som är synonym med dina prestationer
• Du får spännande uppdrag som matchar ditt intresse och din kompetens
• Du får personlig och nära kontakt med din konsultchef
• Du får möjlighet att medverka på träffar och utbildningar som Dedicare anordnar för anställda konsulter
Blir du konsult hos Dedicare kommer du ha kontakt med konsultchef Hanna Magnusson. Hanna har arbetat som konsultchef på Dedicare sedan 2017.
Välkommen med din ansökan!
