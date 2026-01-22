Socialsekreterare för familjehemsplacerade barn
2026-01-22
Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare för familjehemsplacerade barn (barnsekreterare) är du barnets utsedda kontakt med ansvar för handläggningen och uppföljningen av barnets ärende. Du följer upp samt utreder vid behov insatser enligt SoL och LVU. Dina arbetsuppgifter innebär även utredning, uppföljning och omprövning av bistånd enligt Barns behov i centrum (BBIC). Du ansvarar för att barnets rättigheter tas till vara i kontakt med personer i barnets nätverk och övriga myndigheter och att särskilt se till barnets bästa. Din roll som socialsekreterare innebär även samverkan med andra aktörer samt motivationsarbete med familjer utifrån familjehemsplaceringen.
Eftersom många barn är placerade i familjehem runt om i Skåne innebär arbetet en hel del resor, främst med bil.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen samt tidigare erfarenhet av socialt arbete. Minst 3 års erfarenhet av socialt arbete efter examen och tidigare erfarenhet av arbete som utredande socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården eller arbete inom familjehemsvården är meriterande. Vi ser gärna att du har utbildning och erfarenhet av BBIC och MI.
Arbetet som barnsekreterare ställer höga krav på din förmåga att skapa goda relationer till de barn och familjer du möter. För att lyckas i arbetet krävs också att du samarbetar bra med andra parter, såväl internt som externt, och att du enkelt kan förhålla dig till ändrade omständigheter och situationer. Vi ser även att du har god förmåga till struktur och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete självständigt.
Då arbetet till stor del innefattar kommunikation och samarbete, är det ett krav att du kan uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift. Övriga språkkunskaper är meriterande.
Körkort är ett krav.
Om arbetsplatsen
Familjehemsvården är uppdelad i två enheter. Totalt består familjehemsvården av 9 sektioner inklusive Skolfam. Arbetsgrupperna består av barnsekreterare och familjehemssekreterare med tillgång till nära arbetsledning av sektionschef och 1:e socialsekreterare.
Vi rekryterar nu en socialsekreterare till sektion Öster med placering på Von Troils väg 1.
Vi erbjuder dig som anställd individuellt introduktionsprogram inom verksamheten samt kontinuerlig intern och extern handledning. Du deltar också kontinuerligt i övrig kompetensutveckling såsom föreläsningar och utbildning. Du erbjuds även friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid och möjlighet till semesterväxling.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: En tillsvidareanställning och ett föräldravikariat med start mitten av maj.
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från socionomutbildning, id-handling (pass eller nationellt id-kort) samt utdrag ur belastningsregister.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
