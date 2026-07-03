Socialsekreterare , fokus flykting och integration, Sociala Boendeenheten
Södertälje kommun / Socialsekreterarjobb / Södertälje Visa alla socialsekreterarjobb i Södertälje
2026-07-03
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Vill du bidra till att skapa trygga förutsättningar för nyanlända att etablera sig i samhället? Har du ett starkt engagemang för människor och integrationsfrågor? Då kan du vara den vi söker!
Sociala Boendeenheten i Södertälje kommun söker nu en socialsekreterare för ett vikariat med inriktning mot flykting och integration. I denna roll arbetar du i ett stödjande och vägledande uppdrag, där du möter individer och familjer i olika skeden av etableringsprocessen.
Tjänsten innebär inte myndighetsutövning.Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Ge stöd, vägledning och motivationsarbete till individer och familjer
Arbeta med frågor kopplade till boende, etablering och integration
Samordna insatser tillsammans med interna och externa samarbetspartners
Vara ett stöd i kontakten med myndigheter och samhällsaktörer
Följa upp och dokumentera insatser
Bidra till utveckling av arbetssätt inom området
Tar emot och hämtar individer vid ankomst och anvisning
Vem är du?Kvalifikationer
Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning
Erfarenhet av socialt arbete
Intresse och gärna erfarenhet av arbete med flyktingar och integration
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
B-körkort
Meriterande:
Språkkunskaper utöver svenska och engelska
Erfarenhet av samordnande eller stödjande arbete inom offentlig verksamhetDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du:
Har ett gott bemötande och skapar förtroendefulla relationer
Är flexibel, lyhörd och har ett lösningsfokuserat arbetssätt
Kan arbeta självständigt såväl som tillsammans med andra
Har ett strukturerat arbetssätt och god samarbetsförmåga
Vi erbjuder dig
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad i människors vardag
Engagerade och kompetenta kollegor
En arbetsplats som präglas av samarbete och utveckling
Möjlighet till kompetensutveckling
Årsarbetstid
En rökfri arbetsplats
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner/
Tjänsten är ett vikariat med tillträde enligt överenskommelse och fram till 280615. Placeringsort är Södertälje. Verksamheten är centralt belägen nära kommunikationer som pendeltåg, bussar och pendlarparkering.
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Södertälje kommun Kontakt
Lina Lennmark lina.lennmark@sodertalje.se Jobbnummer
9991520