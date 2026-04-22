Socialsekreterare familjerätt/familjehem
2026-04-22
Individ- och familjeomsorgen
Individ- och familjeomsorgen är en verksamhet som består av tre enheter, barn- och familj, vuxen och administration, totalt 20 medarbetare. Verksamheten leds av en verksamhetschef. I både vuxenenheten och barn- och familjeenheten arbetar myndighetsutövande socialsekreterare och personal som arbetar med öppenvård i olika former så som behandling/ familjestöd/insatser till barn/ familjebehandling. Vi är en liten kommun och ett litet socialkontor där vi samarbetar och hjälps åt med arbetsuppgifter vid behov.
Vi söker nu en socialsekreterare i barn- och familjeenheten som ska arbeta med familjerätt och familjehem. Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
Som familjehemssekreterare är dina arbetsuppgifter att rekrytera, utreda, handleda och följa upp familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Att matcha en insats mot ett barns behov utgör en central roll i familjehemssekreterares arbete. Familjerättens uppgift är att med utgångspunkt från barnets bästa stödja barn och föräldrar i familjerättsliga frågor utifrån föräldrabalken och socialtjänstlagen. Familjerättssekreterares arbetsuppgifter är att utreda frågor kring vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av tingsrätt samt handlägga ärenden rörande faderskap/föräldraskap. Arbetsuppgifter är också att utreda adoption, vårdnadsöverflytt och möjlighet för föräldrar att skriva avtal. En del av arbetet innebär att vara rådgivande i familjerättsliga frågor. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma och arbetets innehåll och förutsättningar kan komma att förändras över tid. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
En socionomexamen eller annan högskoleutbildning som bedöms som likvärdig av arbetsgivaren.
B-körkort.
En god förmåga att uttrycka dig i svenska, tal och skrift.
Erfarenhet av myndighetsutövning och kunskaper om gällande lagstiftning är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi ser gärna att du som söker är intresserad av att vara med och utveckla vår verksamhet. Dina tankar och ideèr är viktiga för oss. För att trivas i rollen så tänker vi att du har:
En god förmåga till flexibilitet eftersom arbetet är varierande med två uppdrag.
Stort engagemang och intresse för socialt arbete.
Förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.
En social kompetens, ett positivt förhållningssätt och kan samverka både internt och externt.
Stor vikt kommer läggas på dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats i en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro. Vi tror på dialogen som verktyg för utveckling och värnar om korta beslutsvägar och prestigelöst förhållningssätt. Arbetsmiljöarbetet står i fokus där målsättningen är att arbetslivet ska vara hållbart, hälsosamt och tryggt för alla medarbetare. På smedjebacken.se kan du läsa mer om de förmåner vi erbjuder.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer kommer ske löpande. Provanställning kan komma att tillämpas.
Utdrag från belastningsregistret kan komma att begäras.
ÖVRIG INFORMATION
I samband med anställningserbjudande kommer kandidaten som erbjuds tjänsten att behöva styrka sitt medborgarskap. Det kan personen göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringsprocessen då urval av rekryteringskanaler redan bestämts för denna rekrytering.
Läs mer på smedjebacken.se om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. All rekrytering sker digitalt och via vår externa länk till rekryteringssystemet Webcruiter. Vid problem av registrering av CV var god kontakta Webcruiter support. Har du skyddade personuppgifter kontaktar du personalavdelningen genom kommunens växel så får du hjälp med din ansökan.
Camilla Eriksson, Verksamhetschef, 0240660291, camilla.eriksson@smedjebacken.se
Maria Högstedt, VISION, 0240660091, maria.hogstedt@smedjebacken.se
Vasagatan 14
777 81 Smedjebacken
Arbetsgivare: Smedjebackens kommun
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
