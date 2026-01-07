Socialsekreterare familjehemsplacerade barn
2026-01-07
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du följer barns resa, skapar trygghet och bidrar till en hållbar framtid?
Vi på socialförvaltningen, VO Barn och Unga, familjehemsenheten, söker nu en engagerade barnsekreterare som vill vara med och forma framtidens familjehemsvård.
Här gör du skillnad, varje dag.
Vad vi erbjuder dig
Hos oss får du vara en del av en varm, erfaren och stöttande enhet som brinner för sitt uppdrag. Enheten består av 9 barnsekreterare (varav en senior socialsekreterare) och 8 familjehemssekreterare och leds av en närvarande och engagerad enhetschef.
Tillsammans arbetar vi för att skapa trygghet, stabilitet och utveckling för barn och ungdomar som är placerade i familjehem. Vi befinner oss i ett pågående och långsiktigt utvecklingsarbete kopplat till den nya socialtjänstlagen, där vi stärker barnrättsperspektivet och vidareutvecklar våra arbetssätt utifrån Signs of Safety och BBIC:s grundprinciper.
Vi är också i färd med att bygga upp en egen förstärkt familjehemsvård - ett hållbart och kvalitativt arbetssätt för att möta barns behov och ge rätt stöd till familjehemmen över tid.
Hos oss får du:
Meningsfulla arbetsuppgifter där du följer barnet genom hela placeringen och företräder barnets perspektiv
Stödjande ledarskap och kollegial gemenskap med nära samarbete mellan chef och kollegor
Utvecklingsmöjligheter genom handledning, utbildning och kollegial reflektion
Balans i vardagen med flextid, möjlighet till distansarbete och friskvårdsbidrag
Delaktighet och tillit - vi tror på frihet under ansvar och att utveckling skapas tillsammans.
Din roll
Som barnsekreterare ansvarar du för att följa upp vården av familjehemsplacerade barn och ungdomar. Du är handläggare i ärendet och har ett helhetsansvar för att barnets vård och utveckling är så gynnsam som möjligt.
En central del av uppdraget är att bygga relation med barnet eller ungdomen, vara en trygg vuxen och ett ombud som bevakar barnets intressen. Arbetet innebär nära samverkan med familjehem, vårdnadshavare, familjehemssekreterare, biologiskt nätverk samt andra viktiga aktörer såsom skola och hälso- och sjukvård.
I tjänsten ingår även löpande dokumentation, uppföljningar och vid behov utredningar utifrån barnets behov. Resor med övernattning kan förekomma.
Vem är du?
Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet av socialt arbete med barn och unga.
Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten, familjehemsvård samt arbete enligt BBIC och Signs of Safety är meriterande.
Du har:
god dokumentationsvana
goda kunskaper i relevant lagstiftning, riktlinjer och förordningar
förmåga att uttrycka dig väl i svenska, både i tal och skrift
god digital kompetens
Som person är du trygg, ansvarstagande och analytisk. Du har lätt för att skapa förtroende, arbetar självständigt men trivs i nära samarbete med andra. Du har uthållighet i komplexa processer och bidrar gärna till utveckling med tankar och idéer.
Vi erbjuder
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse.
Hässleholms kommun strävar efter att skapa de bästa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, där du kan trivas, må bra och uppleva arbetsglädje. Vi erbjuder våra medarbetare förmåner så som friskvårdsbidrag och möjligheten att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy:
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicy
Vill du vara med och göra skillnad - på riktigt?
Vill du vara med och göra skillnad - på riktigt?

Välkommen med din ansökan!
Eftersom du kommer att arbeta med barn och unga, vill vi att du lämnar utdrag ur belastningsregistret före anställning. Blankett för att söka utdrag ur belastningsregister hittar du på polisens hemsida.
Belastningsregistret - begära utdrag
Intervjuer är inplanerade till vecka 3 och vecka 4.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.Om företaget
Vi på Socialförvaltningen jobbar för att främja människors sociala trygghet, jämlika levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialförvaltningen arbetar med barn- och ungdomsfrågor, budget- och skuldrådgivning, familjerätt, familjerådgivning, familjefrid och missbruksproblematik. Här på socialförvaltningen tror vi på medarbetare som under frihet tar ansvar och levererar den kvalitet som våra invånare förtjänar och förväntar sig.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
