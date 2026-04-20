Socialsekreterare familjehemsenheten
2026-04-20
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Socialförvaltningens uppdrag är att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vi arbetar därför processorienterat så att våra brukare får sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett med god kvalitet - våra processer hjälper oss att skapa värde för dem vi finns till för.
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta med barnhandläggning med fokus på placerade barn och unga. Vi erbjuder dig ett stimulerande och ansvarsfullt arbete tillsammans med en erfaren, engagerad och driven arbetsgrupp. Du kommer ingå i en enhet som består av barnhandläggare, familjehemssekreterare, rekryterare, två enhetschefer och två 1:e socialsekreterare. Vi har nära arbetsledning och arbetar enligt BBiC och med stöd av Signs Of Safety. Vi värnar om vårt goda arbetsklimat och stöttar och hjälper varandra i det dagliga arbetet.
Vi är uppdelade i tre team. Ett består av rekryterare och familjehemssekreterare och två av barnhandläggare samt 1:e socialsekreterare. Barnhandläggare och familjehemssekreterare har gemensamma behandlingskonferenser, vilket ger ett nära samarbete med stort fokus på det tredelade föräldraskapet och med barnet i centrum. I och med att vi arbetar i mindre team finns det god kännedom och stöttning i varandras ärenden och medhandläggare tillsätts alltid vid behov. Arbetet är självständigt och resor är en del av arbetet, där vissa kan bli långväga.
För anställning som socialsekreterare krävs godkänt registerutdrag.
Vi kommer att kalla aktuella kandidater till intervju löpande under ansökningstiden.

Kvalifikationer
Vi söker en kunnig, engagerad och handlingskraftig socialsekreterare som vill göra skillnad. Du trivs med att arbeta i team men kan arbeta självständigt. Som person är du strukturerad och har förmåga att hantera komplexa och svåra ärenden. Ibland kan arbetet växla snabbt och det förutsätter att du har förmåga att anpassa dig efter nya situationer. Du har förmåga att uttrycka dig väl i såväl tal som skrift och har ett respektfullt bemötande till alla du möter.
Det är ett krav att ha en socionomexamen eller annan likvärdig utbildning enligt nuvarande behörighetskrav.
Det är meriterande med erfarenhet av handläggning och uppföljning av placerade barn. Har du tidigare erfarenhet av BBIC och Signs of Safety är det också meriterande.
Körkort B är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MH8/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746)
391 28 KALMAR
För detta jobb krävs körkort.
Kalmar kommun, Socialförvaltningen

Kontakt
Lotta Qvant lotta.qvant@kalmar.se 010-352 24 95
