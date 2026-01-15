Socialsekreterare familjehem, familjehemssekreterare
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället - för en tryggare framtid. Som en del av detta kan det för vissa tjänster vara ett krav att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Ljungby kommuns familjehemsgrupp består idag av 1:e socialsekreterare, två familjehemssekreterare och fyra barnets socialsekreterare. Vi ska nu utöka gruppen med ytterligare en familjehemssekreterare, så att vi blir tre. Familjehemsgruppen är en del av myndighetsavdelningen barn och unga inom Individ och familjeomsorgen (IFO) och har ett nära samarbete med utredningsgruppen.
Vi har lokaler centralt i Ljungby och alla har egna kontor.
Som familjehemssekreterare arbetar du med att rekrytera, utreda och matcha familjehem och kontaktfamiljer/kontaktpersoner mot barn och unga. Du har också ansvar för att stödja och handleda familjehemmen, både individuellt och i grupp, i deras uppdrag att erbjuda en god vård för de placerade barnen och ungdomarna.
Familjehemssekreterare och barnsekreterare har ett nära samarbete för att de placerade barnen ska få bästa möjliga omsorg. Vår målsättning är att placera barn i familjehem i egen regi. Du har stor möjlighet att påverka och planera ditt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller motsvarande och gärna tidigare erfarenhet av familjehemsvård. Har du arbetat med myndighetsutövning inom Individ-och familjeomsorgens arbete med barn och unga och/eller behandling är det meriterande likaså om du har erfarenhet av Signs of safety och /eller ICDP..
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, god förmåga till samarbete med andra och din vilja att bidra till ett positivt arbetsklimat och utveckling inom familjehemsvården. Du ska ha ett öppet och förtroendeskapande förhållningssätt och vara trygg i din yrkesroll.
För att trivas i rollen som familjehemssekreterare hos oss behöver du vara en person som är strukturerad i ditt sätt att arbeta, men du behöver också kunna vara flexibel och inte vara rädd för att tänka nytt. Vi ser gärna att du är social och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du ska kunnauttrycka dig väl i tal och skrift.
Du söker tjänsten via Offentliga Jobb.
Betyg och intyg ska inte bifogas ansökan utan tas med vid eventuell intervju.
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
